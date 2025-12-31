Aumento de jubilaciones de Anses: cuánto cobran a partir de enero de 2026

Anses aplica un aumento en jubilaciones y pensiones desde enero, con impacto directo en millones de beneficiarios.

El aumento de Anses en enero es del 2,47% según la nueva fórmula de movilidad. Foto: Archivo

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24, las jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses se actualizan de forma mensual. El mecanismo toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, con el objetivo de acompañar la evolución de la inflación.

En este sentido, en enero de 2026, las prestaciones previsionales reciben un aumento del 2,47%. Con este ajuste, quienes cobran la jubilación mínima, sumado el bono extraordinario de $70.000, pasarán a percibir un total de $419.299,32 en el primer mes del año.

Anses Las pensiones y jubilaciones que no superen ese monto reciben un bono proporcional. Brenda Rocha/Shutterstock Anses: quiénes reciben el bono en enero Además, las jubilaciones y pensiones cuyo haber no supere ese monto también accederán a un bono proporcional, que se otorga para garantizar que ningún beneficiario quede por debajo del piso establecido por el organismo previsional.

Con el refuerzo incluido, los montos de las principales prestaciones quedan de la siguiente manera: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza los $349.439,46; la Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión por Vejez ascienden a $314.509,52; mientras que la Pensión Madre de 7 hijos se ubica en $419.299,32.