Anses: estos son todos los montos de las asignaciones, jubilaciones y pensiones para enero

Ya se acerca el nuevo año y Anses ya comunicó cuánto van a cobrar millones de beneficiarios desde enero de 2026 . El organismo aplicará un ajuste del 2,47% que impacta en las asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones, y también actualiza los topes de ingresos del grupo familiar que determinan el acceso a cada prestación.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 380/2025 publicada en el Boletín Oficial y se aplica a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios de la seguridad social y titulares de programas sociales administrados por Anses .

El incremento dispuesto por Anses alcanza a todas las asignaciones familiares contempladas en la Ley 24.714. La actualización incluye tanto los montos a cobrar como los rangos de ingresos del grupo familiar, que son clave para definir el acceso a cada prestación.

La única excepción es la Ayuda Escolar Anual, que mantiene su esquema de actualización anual y se ajusta recién en marzo. Desde Anses aclararon que, en caso de surgir valores con decimales, se aplica redondeo al número entero siguiente .

Con el aumento confirmado por Anses, millones de beneficiarios cobran más desde este mes.

Además de las asignaciones familiares, Anses aplicó el mismo aumento del 2,47% a jubilaciones y pensiones, en el marco del esquema de movilidad mensual basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con esta actualización, los montos quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $349.299,32

Jubilación máxima: $2.293.796,92

PUAM: $279.439,46

Pensiones no contributivas por invalidez o vejez: $244.509,52

Pensión para madres de siete hijos: $349.299,32

Durante enero no se paga aguinaldo. Sin embargo, Anses confirmó que continúa el bono extraordinario de $70.000 para jubilaciones mínimas, PUAM y pensiones no contributivas. Con ese refuerzo, los montos finales quedan así:

Jubilación mínima: $419.299,32

PUAM: $349.439,46

Pensiones no contributivas: $314.509,52

Asignaciones sociales de Anses: cuánto se cobra en enero de 2026

En cuanto a las asignaciones sociales, Anses detalló los siguientes valores actualizados:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.518

AUH por Discapacidad: $408.705

Asignación por Embarazo: $118.454,32 por hijo (80% mensual y 20% retenido)

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $62.765

Estos montos ya reflejan el aumento del 2,47% dispuesto por Anses y rigen desde el primer pago de enero.