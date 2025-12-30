Presenta:

Anses: estos son todos los montos de las asignaciones, jubilaciones y pensiones para enero

Anses confirmó un aumento del 2,47% desde enero de 2026. Conocé cuánto cobran las asignaciones familiares, la AUH, jubilaciones y pensiones tras la actualización oficial.

Los nuevos valores de Anses incluyen asignaciones, AUH, jubilaciones y pensiones. &nbsp;

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Ya se acerca el nuevo año y Anses ya comunicó cuánto van a cobrar millones de beneficiarios desde enero de 2026. El organismo aplicará un ajuste del 2,47% que impacta en las asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones, y también actualiza los topes de ingresos del grupo familiar que determinan el acceso a cada prestación.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 380/2025 publicada en el Boletín Oficial y se aplica a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios de la seguridad social y titulares de programas sociales administrados por Anses.

Aumento del 2,47% en asignaciones familiares de Anses

El incremento dispuesto por Anses alcanza a todas las asignaciones familiares contempladas en la Ley 24.714. La actualización incluye tanto los montos a cobrar como los rangos de ingresos del grupo familiar, que son clave para definir el acceso a cada prestación.

image
Con el aumento confirmado por Anses, millones de beneficiarios cobran más desde este mes.

La única excepción es la Ayuda Escolar Anual, que mantiene su esquema de actualización anual y se ajusta recién en marzo. Desde Anses aclararon que, en caso de surgir valores con decimales, se aplica redondeo al número entero siguiente.

Jubilaciones y pensiones: los valores de Anses en enero

Además de las asignaciones familiares, Anses aplicó el mismo aumento del 2,47% a jubilaciones y pensiones, en el marco del esquema de movilidad mensual basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con esta actualización, los montos quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $349.299,32
  • Jubilación máxima: $2.293.796,92
  • PUAM: $279.439,46
  • Pensiones no contributivas por invalidez o vejez: $244.509,52
  • Pensión para madres de siete hijos: $349.299,32

Durante enero no se paga aguinaldo. Sin embargo, Anses confirmó que continúa el bono extraordinario de $70.000 para jubilaciones mínimas, PUAM y pensiones no contributivas. Con ese refuerzo, los montos finales quedan así:

  • Jubilación mínima: $419.299,32
  • PUAM: $349.439,46
  • Pensiones no contributivas: $314.509,52

Asignaciones sociales de Anses: cuánto se cobra en enero de 2026

En cuanto a las asignaciones sociales, Anses detalló los siguientes valores actualizados:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.518
  • AUH por Discapacidad: $408.705
  • Asignación por Embarazo: $118.454,32 por hijo (80% mensual y 20% retenido)
  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $62.765

Estos montos ya reflejan el aumento del 2,47% dispuesto por Anses y rigen desde el primer pago de enero.

