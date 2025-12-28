Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran primero después de las fiestas

Tras el receso de las fiestas, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) retoma el calendario de pagos con novedades para jubilados y pensionados . Desde enero 2026, los haberes se liquidan con un aumento del 2,5%, y además se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima.

Con este ajuste, el haber mínimo pasa a $349.299,32, aunque quienes lo cobran recibirán en total $419.299,32 gracias al refuerzo adicional. El incremento también impacta en las pensiones no contributivas (PNC): por discapacidad y vejez se elevarán a $244.509,52, y con el bono alcanzarán $314.509,52. En el caso de las madres de siete hijos, el monto será equivalente al de la jubilación mínima, es decir, $419.299,32.