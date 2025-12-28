Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran primero después de las fiestas
Anses publicó el calendario de pagos de enero: jubilados, pensionados, AUH y SUAF cobrarán con aumento y bono tras las fiestas.
Tras el receso de las fiestas, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retoma el calendario de pagos con novedades para jubilados y pensionados. Desde enero 2026, los haberes se liquidan con un aumento del 2,5%, y además se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima.
Con este ajuste, el haber mínimo pasa a $349.299,32, aunque quienes lo cobran recibirán en total $419.299,32 gracias al refuerzo adicional. El incremento también impacta en las pensiones no contributivas (PNC): por discapacidad y vejez se elevarán a $244.509,52, y con el bono alcanzarán $314.509,52. En el caso de las madres de siete hijos, el monto será equivalente al de la jubilación mínima, es decir, $419.299,32.
Calendario de pagos en enero
Jubilados y pensionados con la mínima
- Viernes 9 de enero: DNI terminados en 0
- Lunes 12 de enero: DNI terminados en 1
- Martes 13 de enero: DNI terminados en 2
- Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 3
- Jueves 15 de enero: DNI terminados en 4
- Viernes 16 de enero: DNI terminados en 5
- Lunes 19 de enero: DNI terminados en 6
- Martes 20 de enero: DNI terminados en 7
- Miércoles 21 de enero: DNI terminados en 8
- Jueves 22 de enero: DNI terminados en 9
Pensiones no contributivas (PNC)
- Viernes 9 de enero: DNI terminados en 0 y 1
- Lunes 12 de enero: DNI terminados en 2 y 3
- Martes 13 de enero: DNI terminados en 4 y 5
- Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 6 y 7
- Jueves 15 de enero: DNI terminados en 8 y 9
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF)
-
Viernes 9 de enero: DNI terminados en 0
Lunes 12 de enero: DNI terminados en 1
Martes 13 de enero: DNI terminados en 2
Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 3
Jueves 15 de enero: DNI terminados en 4
Viernes 16 de enero: DNI terminados en 5
Lunes 19 de enero: DNI terminados en 6
Martes 20 de enero: DNI terminados en 7
Miércoles 21 de enero: DNI terminados en 8
Jueves 22 de enero: DNI terminados en 9