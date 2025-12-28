Presenta:

Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran primero después de las fiestas

Anses publicó el calendario de pagos de enero: jubilados, pensionados, AUH y SUAF cobrarán con aumento y bono tras las fiestas.

Anses retoma el calendario de pagos tras las fiestas con aumento y bono.

Tras el receso de las fiestas, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retoma el calendario de pagos con novedades para jubilados y pensionados. Desde enero 2026, los haberes se liquidan con un aumento del 2,5%, y además se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima.

Con este ajuste, el haber mínimo pasa a $349.299,32, aunque quienes lo cobran recibirán en total $419.299,32 gracias al refuerzo adicional. El incremento también impacta en las pensiones no contributivas (PNC): por discapacidad y vejez se elevarán a $244.509,52, y con el bono alcanzarán $314.509,52. En el caso de las madres de siete hijos, el monto será equivalente al de la jubilación mínima, es decir, $419.299,32.

Jubilados y pensionados con la mínima cobrarán desde el 9 de enero.

Calendario de pagos en enero

Jubilados y pensionados con la mínima

  • Viernes 9 de enero: DNI terminados en 0
  • Lunes 12 de enero: DNI terminados en 1
  • Martes 13 de enero: DNI terminados en 2
  • Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 3
  • Jueves 15 de enero: DNI terminados en 4
  • Viernes 16 de enero: DNI terminados en 5
  • Lunes 19 de enero: DNI terminados en 6
  • Martes 20 de enero: DNI terminados en 7
  • Miércoles 21 de enero: DNI terminados en 8
  • Jueves 22 de enero: DNI terminados en 9

Pensiones no contributivas (PNC)

  • Viernes 9 de enero: DNI terminados en 0 y 1
  • Lunes 12 de enero: DNI terminados en 2 y 3
  • Martes 13 de enero: DNI terminados en 4 y 5
  • Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 6 y 7
  • Jueves 15 de enero: DNI terminados en 8 y 9

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF)

  • Viernes 9 de enero: DNI terminados en 0

  • Lunes 12 de enero: DNI terminados en 1

  • Martes 13 de enero: DNI terminados en 2

  • Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 3

  • Jueves 15 de enero: DNI terminados en 4

  • Viernes 16 de enero: DNI terminados en 5

  • Lunes 19 de enero: DNI terminados en 6

  • Martes 20 de enero: DNI terminados en 7

  • Miércoles 21 de enero: DNI terminados en 8

  • Jueves 22 de enero: DNI terminados en 9

