Sube el plazo fijo en el Banco Nación: cuánto ganás con $1.000.000 a 30 días

El Banco Nación subió la tasa de plazo fijo: con $1.000.000 a 30 días se ganan hasta $19.315 de intereses.

El Banco Nación subió la tasa de interés de su plazo fijo.

El Banco Nación actualizó las tasas de interés de su plazo fijo en pesos y, tras la última suba de un punto, se posiciona nuevamente entre las entidades con mejores rendimientos del mercado. Aunque todavía el Banco Macro mantiene la delantera con depósitos grandes, Banco Nación recupera terreno frente a otros bancos privados y públicos.

Cuánto se gana con $1.000.000 a 30 días en Banco Nación En el Banco Nación, un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días ofrece resultados distintos según el canal elegido para la operación. En sucursal, los intereses ganados alcanzan los $16.849,32, lo que lleva el monto total a $1.016.849,32 al finalizar el período. La tasa nominal anual (TNA) aplicada es del 20,50%, mientras que la tasa efectiva anual (TEA) se ubica en 22,54%.

Por su parte, al constituir el plazo fijo de manera electrónica, el rendimiento mejora: los intereses ascienden a $19.315,07, con un monto total de $1.019.315,07. En este caso, la TNA es del 23,50% y la TEA llega al 26,21%.

La diferencia entre operar en sucursal y hacerlo de forma digital es clara: el canal electrónico ofrece un rendimiento superior, con más de $2.400 adicionales en intereses por el mismo capital y plazo. Esto convierte a la opción online en la alternativa más conveniente para quienes buscan maximizar la rentabilidad de su inversión a corto plazo.

Cada plazo fijo tiene sus ventajas y desventajas Foto: Pixels La suba lo posiciona por encima de Santander, Galicia y BBVA. Foto: Pixels Comparación con otros bancos En el ranking de entidades con mayor volumen de depósitos, las tasas actuales son las siguientes: