Plazo fijo hoy: cuánto tengo que invertir para obtener $50.000 por mes

En un escenario de tasas de interés más moderadas y con la inflación todavía como variable clave, el plazo fijo tradicional sigue siendo una de las alternativas más elegidas por quienes buscan preservar el valor de sus ahorros sin asumir grandes riesgos. Sin embargo, ya no alcanza con mirar solo la tasa: también es importante calcular cuánto dinero hay que invertir para lograr un ingreso mensual determinado.

Cómo se calcula La fórmula es sencilla: la Tasa Nominal Anual (TNA) se divide por 12 para obtener el rendimiento mensual aproximado. A partir de ese porcentaje, se calcula el capital necesario para que los intereses generen $50.000 en un mes. Por ejemplo, con una TNA del 25%, el rendimiento mensual ronda el 2,08%. En ese caso, se necesita invertir cerca de $2.400.000 para alcanzar el objetivo.

Los plazos fijos son una buena opción para los pequeños ahorristas. Foto: Shutterstock Con una TNA del 25%, se necesitan unos $2.400.000 para ganar $50.000 al mes. Foto: Shutterstock Bancos grandes: cuánto invertir Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas se ubican entre el 20,5% y el 25%:

Banco Nación (22,5%): inversión estimada de $2.660.000

Banco Provincia (22%): alrededor de $2.720.000

Banco Galicia y Santander (21%): cerca de $2.850.000

Banco Macro (25%): aproximadamente $2.400.000

Banco Ciudad (20,5%): unos $2.930.000 Bancos chicos: menos capital, más rendimiento Las entidades más pequeñas suelen ofrecer tasas más altas, lo que reduce el capital necesario: