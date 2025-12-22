Plazo fijo hoy: cuánto tengo que invertir para obtener $50.000 por mes
Con las tasas de interés actuales, el plazo fijo exige calcular cuánto invertir para obtener $50.000 mensuales.
En un escenario de tasas de interés más moderadas y con la inflación todavía como variable clave, el plazo fijo tradicional sigue siendo una de las alternativas más elegidas por quienes buscan preservar el valor de sus ahorros sin asumir grandes riesgos. Sin embargo, ya no alcanza con mirar solo la tasa: también es importante calcular cuánto dinero hay que invertir para lograr un ingreso mensual determinado.
Cómo se calcula
La fórmula es sencilla: la Tasa Nominal Anual (TNA) se divide por 12 para obtener el rendimiento mensual aproximado. A partir de ese porcentaje, se calcula el capital necesario para que los intereses generen $50.000 en un mes. Por ejemplo, con una TNA del 25%, el rendimiento mensual ronda el 2,08%. En ese caso, se necesita invertir cerca de $2.400.000 para alcanzar el objetivo.
Bancos grandes: cuánto invertir
Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas se ubican entre el 20,5% y el 25%:
- Banco Nación (22,5%): inversión estimada de $2.660.000
- Banco Provincia (22%): alrededor de $2.720.000
- Banco Galicia y Santander (21%): cerca de $2.850.000
- Banco Macro (25%): aproximadamente $2.400.000
- Banco Ciudad (20,5%): unos $2.930.000
Bancos chicos: menos capital, más rendimiento
Las entidades más pequeñas suelen ofrecer tasas más altas, lo que reduce el capital necesario:
- Banco CMF, Mariva, Meridian o Reba (27%): cerca de $2.220.000
- Banco Julio (26,5%): unos $2.260.000
- Banco Bica o Crédito Regional (27,5%): alrededor de $2.180.000
Un dato clave
Estos cálculos son estimaciones y pueden variar según la modalidad (clientes o no clientes) y eventuales cambios de tasas. Además, el plazo fijo tradicional no garantiza ganarle a la inflación, por lo que muchos ahorristas lo usan como herramienta de corto plazo o complemento de otras inversiones. Antes de invertir, siempre conviene comparar bancos y verificar la tasa vigente al momento de constituir el plazo fijo.