Calendario de pagos de Anses: los beneficiarios que reciben el haber antes de Navidad
En el cierre del año, Anses avanza con el calendario de pagos a jubilados y beneficiarios de asignaciones, con aumento, refuerzo y aguinaldo incluidos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con el calendario de pagos correspondiente al mes de diciembre. Tras finalizar la liquidación para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, esta semana es el turno de quienes perciben haberes superiores y de las distintas asignaciones.
Aumento y refuerzos de fin de año
En el último mes de 2025, el organismo aplicó un incremento del 2,34% en línea con la Ley de Movilidad, que establece ajustes mensuales según la inflación informada por el Indec. Además, varias prestaciones recibieron el bono refuerzo y el medio aguinaldo, lo que representa un alivio adicional para los beneficiarios en el cierre del año.
Calendario de pagos: quiénes cobran esta semana
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo.
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre
Asignaciones familiares y universales
- DNI terminados en 9: lunes 22 de diciembre
Asignación por embarazo
- DNI terminados en 8: lunes 22 de diciembre
- DNI terminados en 9: martes 23 de diciembre
Otras prestaciones
Como cada mes, Anses también mantiene el cronograma para Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Adopción y Matrimonio) y la Prestación por Desempleo, entre otras. Con este esquema, los beneficiarios pueden consultar fácilmente qué día les corresponde cobrar y qué incrementos se aplican en diciembre. La información se organiza por tipo de prestación y número de documento, lo que facilita la búsqueda y evita confusiones.