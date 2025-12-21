Calendario de pagos de Anses: los beneficiarios que reciben el haber antes de Navidad

En el cierre del año, Anses avanza con el calendario de pagos a jubilados y beneficiarios de asignaciones, con aumento, refuerzo y aguinaldo incluidos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con el calendario de pagos correspondiente al mes de diciembre. Tras finalizar la liquidación para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, esta semana es el turno de quienes perciben haberes superiores y de las distintas asignaciones.

Aumento y refuerzos de fin de año En el último mes de 2025, el organismo aplicó un incremento del 2,34% en línea con la Ley de Movilidad, que establece ajustes mensuales según la inflación informada por el Indec. Además, varias prestaciones recibieron el bono refuerzo y el medio aguinaldo, lo que representa un alivio adicional para los beneficiarios en el cierre del año.