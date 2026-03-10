La Anses comunicó cuáles son los pagos que se activan este martes
La Anses continúa este martes 10 de marzo con el calendario de pagos de marzo de 2026. En esta jornada cobran jubilados, titulares de asignaciones y beneficiarios de distintas pensiones.
La Anses continúa este martes 10 de marzo con el calendario de pagos de marzo de 2026. En esta jornada cobran las Pensiones No Contributivas con DNI terminados en 2 y 3, mientras que las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se pagan a quienes tienen documento finalizado en 1.
También reciben sus haberes este martes los titulares de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 1. De esta manera, el cronograma sigue avanzando con distintos grupos según el tipo de prestación y la terminación del documento, tal como informó la Anses para el tercer mes del año.
Además de los pagos organizados por finalización del DNI, el calendario de marzo también incluye ayudas que no dependen del número de documento. Se trata de las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, y de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. En ambos casos, el período de cobro fue fijado para todas las terminaciones de DNI entre el 12 de marzo y el 10 de abril.
La Anses oficializó los aumentos para marzo
En marzo, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 2,88%. Con esta actualización, quienes perciben la jubilación mínima cobrarán, junto con el bono de 70 mil pesos, un total de $439.600,88. A la vez, las jubilaciones y pensiones que no superen ese monto recibirán un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.
Con el bono extraordinario incluido, los valores de algunas prestaciones previsionales quedan de la siguiente manera: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasa a $365.680,70, la Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión por Vejez ascienden a $328.720,62, y la Pensión para Madres de siete hijos llega a $439.600,88.
Las asignaciones familiares y universales también se actualizan este mes. Así, la Asignación Universal por Hijo será de $132.814, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $432.461, la Asignación Familiar por Hijo a $66.414 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $216.240.
El esquema de pagos de la Anses continuará en los próximos días con otras prestaciones, entre ellas las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, Prenatal y Maternidad, y la Prestación por Desempleo. Por eso, quienes no cobren este martes deberán revisar la fecha asignada en el calendario de marzo.