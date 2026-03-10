La Anses comunicó cuáles son los pagos que se activan este martes

La Anses continúa este martes 10 de marzo con el calendario de pagos de marzo de 2026. En esta jornada cobran jubilados, titulares de asignaciones y beneficiarios de distintas pensiones.

La Anses continúa este miércoles 11 de marzo con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones según la terminación del DNI.

La Anses continúa este martes 10 de marzo con el calendario de pagos de marzo de 2026. En esta jornada cobran las Pensiones No Contributivas con DNI terminados en 2 y 3, mientras que las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se pagan a quienes tienen documento finalizado en 1.

También reciben sus haberes este martes los titulares de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 1. De esta manera, el cronograma sigue avanzando con distintos grupos según el tipo de prestación y la terminación del documento, tal como informó la Anses para el tercer mes del año.

Además de los pagos organizados por finalización del DNI, el calendario de marzo también incluye ayudas que no dependen del número de documento. Se trata de las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, y de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. En ambos casos, el período de cobro fue fijado para todas las terminaciones de DNI entre el 12 de marzo y el 10 de abril.

Anses Las Pensiones No Contributivas y varias prestaciones de Anses avanzan este martes según la terminación del DNI. Brenda Rocha/Shutterstock La Anses oficializó los aumentos para marzo En marzo, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 2,88%. Con esta actualización, quienes perciben la jubilación mínima cobrarán, junto con el bono de 70 mil pesos, un total de $439.600,88. A la vez, las jubilaciones y pensiones que no superen ese monto recibirán un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.

Con el bono extraordinario incluido, los valores de algunas prestaciones previsionales quedan de la siguiente manera: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasa a $365.680,70, la Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión por Vejez ascienden a $328.720,62, y la Pensión para Madres de siete hijos llega a $439.600,88.