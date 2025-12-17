Plazo fijo hoy: el banco que más rinde al invertir $600.000

El plazo fijo sigue siendo atractivo para quienes buscan proteger sus ahorros, con bancos que ofrecen tasas competitivas a 30 días.

El plazo fijo se consolida como una opción simple y segura de ahorro.

El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas de ahorro más elegidas por los argentinos, especialmente por su bajo riesgo y previsibilidad. Si bien las tasas de interés vienen mostrando una tendencia a la baja, todavía hay entidades financieras que ofrecen rendimientos competitivos, con Tasas Nominales Anuales (TNA) que superan el 24 por ciento para depósitos a 30 días.

En un contexto en el que muchos trabajadores cobran el aguinaldo y buscan una alternativa simple para resguardar su dinero, el plazo fijo aparece como una opción frente a otras inversiones más volátiles. Además, permite conocer desde el inicio cuánto se va a ganar y no requiere seguimiento diario del mercado.

Los plazos fijos son una buena opción para los pequeños ahorristas. Foto: Shutterstock Invertir el aguinaldo en un plazo fijo permite obtener un rendimiento mensual sin asumir volatilidad. Foto: Shutterstock Los bancos que más pagan hoy Según las tasas informadas al Banco Central, los bancos que actualmente ofrecen una TNA igual o superior al 24% para plazos fijos a 30 días son:

Banco CMF y Banco Meridian: 27%

Banco VOII y Crédito Regional: 27%

Banco Julio y Banco BICA: entre 26% y 26,5%

Banco Mariva y Reba: 26%

Banco de Comercio y Banco de Córdoba: 25%

Banco Macro y Banco del Sol: 24% Estas entidades se destacan frente a los bancos tradicionales de mayor volumen, cuyas tasas rondan entre el 20,5 y el 23 por ciento.

Cuánto se gana al invertir $600.000 Al invertir $600.000 en un plazo fijo a 30 días con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 27 por ciento, que es la más alta del mercado actualmente, la ganancia aproximada es de $13.315. De esta manera, al finalizar el mes, el ahorrista obtiene un total de $613.315.