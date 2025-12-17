Plazo fijo hoy: el banco que más rinde al invertir $600.000
El plazo fijo sigue siendo atractivo para quienes buscan proteger sus ahorros, con bancos que ofrecen tasas competitivas a 30 días.
El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas de ahorro más elegidas por los argentinos, especialmente por su bajo riesgo y previsibilidad. Si bien las tasas de interés vienen mostrando una tendencia a la baja, todavía hay entidades financieras que ofrecen rendimientos competitivos, con Tasas Nominales Anuales (TNA) que superan el 24 por ciento para depósitos a 30 días.
En un contexto en el que muchos trabajadores cobran el aguinaldo y buscan una alternativa simple para resguardar su dinero, el plazo fijo aparece como una opción frente a otras inversiones más volátiles. Además, permite conocer desde el inicio cuánto se va a ganar y no requiere seguimiento diario del mercado.
Los bancos que más pagan hoy
Según las tasas informadas al Banco Central, los bancos que actualmente ofrecen una TNA igual o superior al 24% para plazos fijos a 30 días son:
- Banco CMF y Banco Meridian: 27%
- Banco VOII y Crédito Regional: 27%
- Banco Julio y Banco BICA: entre 26% y 26,5%
- Banco Mariva y Reba: 26%
- Banco de Comercio y Banco de Córdoba: 25%
- Banco Macro y Banco del Sol: 24%
Estas entidades se destacan frente a los bancos tradicionales de mayor volumen, cuyas tasas rondan entre el 20,5 y el 23 por ciento.
Cuánto se gana al invertir $600.000
Al invertir $600.000 en un plazo fijo a 30 días con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 27 por ciento, que es la más alta del mercado actualmente, la ganancia aproximada es de $13.315. De esta manera, al finalizar el mes, el ahorrista obtiene un total de $613.315.
En el caso de optar por entidades que ofrecen una TNA del 26 por ciento, el rendimiento mensual ronda los $12.822. Esto implica que el monto final acreditado al vencimiento del plazo fijo será de aproximadamente $612.822.
Por último, con una TNA del 24 por ciento, el plazo fijo genera una ganancia estimada de $11.836 en un mes. En este escenario, el total a cobrar al finalizar el plazo es de $611.836, una cifra menor pero aún relevante para quienes buscan una opción de bajo riesgo.