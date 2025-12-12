Banco Nación: cuánto rinde hoy un plazo fijo de $2.000.000 a 30 o 60 días

Las tasas volvieron a bajar y el plazo fijo del Banco Nación muestra rendimientos cada vez más ajustados. Así queda una inversión de dos millones.

El Banco Nación es una de las entidades más utilizadas para plazo fijo.

En un contexto económico inestable, quienes tienen algunos ahorros en casa se preguntan cuál es la mejor opción para hacerlos rendir. Si bien hoy existen distintos métodos de inversión, muchos optan por el clásico plazo fijo, que sigue siendo una alternativa segura y permite conocer la ganancia desde el momento en que se constituye.

En este sentido, el Banco Nación ofrece un simulador oficial en su página, donde el usuario puede ingresar el monto, el plazo y calcular de inmediato los intereses en base a la TNA vigente. Además, la entidad aplica una diferencia importante entre los plazos fijos realizados en sucursal y los constituidos de manera electrónica.

Actualmente, el Banco Nación ofrece a sus clientes una TNA de 22,50 por ciento para plazo fijo electrónico, un porcentaje que viene en baja durante todo diciembre. En cambio, para el plazo fijo constituido de manera presencial en sucursal, la tasa se reduce a 20,50 por ciento.

Cuánto gano en el Banco Nación con una inversión de $2.000.000 Con las tasas actuales, un depósito de $2.000.000 a 30 días genera un monto total de $2.036.986,30 mediante plazo fijo electrónico. Si se constituye en sucursal, el total disminuye a $2.033.698,63, reflejando la diferencia de TNA entre ambas modalidades.

Para un plazo de 60 días, el rendimiento baja porque se aplica una TNA de 20,50 por ciento tanto para la versión electrónica como para la presencial. En este caso, los $2.000.000 se transforman en $2.067.397,26 una vez cumplido el período, independientemente del canal elegido.