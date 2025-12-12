Anses sigue con el calendario de pagos: quiénes cobran este 12 de diciembre
La Anses avanza con una nueva jornada del calendario de diciembre, mes en el que se acreditan el aumento, el bono de $70.000 y el aguinaldo. Este viernes cobran varios grupos según terminación de DNI.
Este viernes 12 de diciembre, la Anses continúa con el calendario de pagos del mes, que combina aumento del 2,34%, bono extraordinario de $70.000 y medio aguinaldo para millones de beneficiarios. Como todos los días, la Anses distribuye los depósitos según el número de DNI, por lo que es importante revisar qué grupo está habilitado a cobrar hoy.
Diciembre sigue siendo uno de los meses más relevantes dentro del esquema de pagos de la Anses, ya que se suman refuerzos económicos clave para jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones familiares y sociales.
Quiénes cobran hoy según la Anses
De acuerdo con el calendario oficial, este 12 de diciembre cobran:
- Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: documentos terminados en 4 y 5.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): documentos terminados en 3.
- Asignación Familiar por Hijo (AFH): documentos terminados en 3.
- Asignación por Embarazo (AUE): documentos terminados en 2.
- Pensiones No Contributivas (PNC): documentos terminados en 6, 7, 8 y 9.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: sin necesidad de una terminación específica de DNI.
- Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento): también se pagan sin requisito de terminación de DNI.
Todos estos grupos reciben los montos de diciembre con el incremento ya aplicado y, en los casos correspondientes, también el bono y el aguinaldo.
Montos actualizados con aumento, bono y aguinaldo
La Anses recuerda los valores vigentes para diciembre:
- Jubilación mínima: $581.319,39
- Pensión Universal para el Adulto Mayor: $479.055,51
- Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: $427.923,57
- Pensión Madre de 7 hijos: $581.319,39