Anses sigue con el calendario de pagos: quiénes cobran este 12 de diciembre

La Anses avanza con una nueva jornada del calendario de diciembre, mes en el que se acreditan el aumento, el bono de $70.000 y el aguinaldo. Este viernes cobran varios grupos según terminación de DNI.

La Anses desarrolla otra jornada del calendario mensual con pagos ordenados por terminación de DNI.

Este viernes 12 de diciembre, la Anses continúa con el calendario de pagos del mes, que combina aumento del 2,34%, bono extraordinario de $70.000 y medio aguinaldo para millones de beneficiarios. Como todos los días, la Anses distribuye los depósitos según el número de DNI, por lo que es importante revisar qué grupo está habilitado a cobrar hoy.

Diciembre sigue siendo uno de los meses más relevantes dentro del esquema de pagos de la Anses, ya que se suman refuerzos económicos clave para jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones familiares y sociales.

Anses, pesos argenitnos, aumento, inflación Beneficiarios de distintas prestaciones avanzan hoy en el esquema de pagos que coordina la Anses. Shutterstock Quiénes cobran hoy según la Anses De acuerdo con el calendario oficial, este 12 de diciembre cobran:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: documentos terminados en 4 y 5.

Asignación Universal por Hijo (AUH): documentos terminados en 3.

Asignación Familiar por Hijo (AFH): documentos terminados en 3.

Asignación por Embarazo (AUE): documentos terminados en 2.

Pensiones No Contributivas (PNC): documentos terminados en 6, 7, 8 y 9.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: sin necesidad de una terminación específica de DNI.

Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento): también se pagan sin requisito de terminación de DNI. Todos estos grupos reciben los montos de diciembre con el incremento ya aplicado y, en los casos correspondientes, también el bono y el aguinaldo.

Montos actualizados con aumento, bono y aguinaldo La Anses recuerda los valores vigentes para diciembre: