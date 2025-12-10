Jubilados: un beneficio de Anses se suma al aguinaldo y aumenta los ingresos de diciembre

Anses cuenta con un beneficio que permite a jubilados y titulares de prestaciones acceder a reintegros y descuentos automáticos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa en diciembre con un importante beneficio para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Se trata del programa destinado a compras en comercios y supermercados.

El programa Beneficios Anses y cómo funciona Se trata de Beneficios Anses, un programa que ofrece descuentos y reintegros en más de 7.000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país. Los jubilados, pensionados y titulares de prestaciones pueden acceder a un 10 por ciento de descuento todos los días en supermercados, sin tope de reintegro, y a ahorros del 20 por ciento en productos de perfumería, limpieza y otros rubros, según cada comercio.

Para usar el beneficio, solo hay que pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación, pensión o prestación. El descuento se acredita de manera automática y Anses señala que el reintegro puede verse reflejado en la cuenta hasta siete días hábiles después de la compra.

Anses, pesos, inflación Benficios Anses sirve como complemento del aumento, el bono y el aguinaldo de diciembre. Shutterstock Además, quienes cobran sus haberes en el Banco Nación tienen un beneficio extra: 5 por ciento adicional de reintegro en compras pagadas con tarjeta de débito o crédito a través de la app BNA+ MODO. Este plus se aplica en cadenas como Carrefour, Chango Más, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea, con un tope mensual de $20.000.