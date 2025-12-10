Plazo fijo: cuáles son los bancos que superan el 27% en diciembre

Los bancos ajustaron sus tasas de plazo fijo en diciembre, con valores que van del 21% al 29,5%, por debajo de los niveles registrados en noviembre.

El plazo fijo continúa siendo una gran alternativa de ahorro para miles de personas, sin embargo, el último mes del año llegó con tasas de interés bajas a comparación de meses anteriores.

En los bancos con mayor volumen de depósitos se exhiben en diciembre tasas que se ubican bastante por debajo del 27 por ciento anual. El Banco Nación paga 24,5 por ciento, mientras que Santander, Galicia y BBVA mantienen 21 por ciento. Provincia y Macro ofrecen 23 por ciento, y el Banco Ciudad eleva su rendimiento a 22 por ciento. En este grupo, Credicoop es el único que habilita la opción online para no clientes, con una TNA del 23 por ciento.

Los bancos que superan el 27% Entre las entidades que pagan por encima del 27 por ciento en diciembre se destaca Crédito Regional, que alcanza la TNA más alta del mes con 29,5% para clientes y 29% para no clientes. También sobresalen Meridian y Voii, ambos con 28,5%, mientras que un grupo de bancos iguala el 27% tanto para clientes como para no clientes: Bica, CMF, Comercio, Del Sol y Bibank. Además, el Banco Provincia de Tierra del Fuego ofrece 27% para clientes, y el Hipotecario llega a ese mismo nivel en la opción para no clientes.

El plazo fijo genera dudas entre los ahorristas Foto: Walter Moreno / MDZ. Foto realizada con Moto G72 El plazo fijo genera dudas entre los ahorristas Foto: Walter Moreno / MDZ. Foto realizada con Moto G72 Comparación con las tasas de noviembre Noviembre cerró con tasas de interés superiores en casi todas las entidades. Entre las entidades más grandes el interés iba desde el 24 por ciento al 29 por ciento, mientras los bancos medianos y digitales, las tasas llegaban hasta el 32 por ciento. De esta manera, se confirma que el descenso de diciembre es generalizado, con caídas de entre 2 y 5 puntos porcentuales, según la entidad.