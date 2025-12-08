Plazo fijo en diciembre: cuánto se gana en Banco Nación con $2.000.000 a 30 días

El Banco Nación ofrece en diciembre una tasa de 24,5% para plazo fijo, una opción atractiva para quienes buscan invertir con seguridad.

El plazo fijo continúa siendo una de las opciones de inversión más elegidas.

El plazo fijo es una de las herramientas de inversión más utilizadas por los argentinos. Sin embargo, desde noviembre muestra una tendencia a la baja en las tasas que hace dudar si es la mejor opción para generar rendimientos. Entre los bancos más destacados, aparece el Banco Nación.

Actualmente, ofrece una tasa 24,5 por ciento. Para calcular la ganancia, el Banco Nación ofrece un simulador en su página oficial y muestra diferencias según el canal elegido. En sucursal, el rendimiento estimado para diciembre arroja intereses por $33.698,63, mientras que la colocación de forma online mejora la rentabilidad y permite obtener $40.273,97 al finalizar el período.

La diferencia se explica por la tasa aplicada a cada modalidad, ya que en diciembre el Banco Nación continúa incentivando las operaciones digitales con una TNA levemente superior. Para ambos casos, se trata de inversiones a un mes, sin renovación automática y con acreditación en la misma cuenta del cliente al finalizar el plazo.

El plazo fijo es uno de los métodos de ahorro más elegidos. Foto: Shutterstock Cuánto se gana en Banco Nación en diciembre. Foto: Shutterstock Con estas cifras, el plazo fijo en Banco Nación vuelve a posicionarse como una herramienta accesible para resguardar ahorros en un contexto de tasas moderadas y variaciones constantes en los rendimientos bancarios. La simulación final dependerá del monto invertido y del canal utilizado para constituir la inversión.

Cómo están las tasas en los bancos de mayor volumen de depósitos Si se comparan los rendimientos del Banco Nación con los de otras entidades, se observa que su tasa se mantiene en un rango medio dentro del sistema financiero. Mientras Nación paga 24,5%, bancos como Santander, Galicia y BBVA ofrecen 21%, ubicándose entre los más bajos del mercado. En un nivel similar al Nación aparecen el Banco Provincia y el Banco Credicoop, ambos con 23%, mientras que Banco Ciudad se sitúa en 22%.