Nueva actualización del plazo fijo: las tasas banco por banco en diciembre

El plazo fijo volvió a mostrar cambios en el inicio de diciembre y los números confirman una tendencia que ya se venía viendo en noviembre: las tasas siguen moviéndose a la baja en los principales bancos , mientras que algunas entidades más chicas mantienen rendimientos más competitivos para captar ahorros.

Según el último relevamiento informado por los bancos al Banco Central, las tasas nominales anuales para depósitos online a 30 días hoy se ubican en un rango que va del 22 al 31,5 por ciento, con diferencias marcadas según la entidad y si el ahorrista es cliente o no.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, el rendimiento se mantiene moderado. El Banco Nación y el Banco Provincia ofrecen una TNA del 26 por ciento, mientras que Santander paga 25 por ciento. En el caso del Banco Galicia, la tasa baja al 22 por ciento, una de las más reducidas del sistema.

El BBVA se ubica en 23 por ciento y el Banco Ciudad en 24 por ciento. Por encima del promedio aparece Banco Macro, con una TNA del 28 por ciento, seguido por ICBC y Credicoop, que también pagan en torno a ese nivel.

Este escenario muestra que, en los bancos tradicionales, los rendimientos siguen ajustándose y quedan por debajo de otras opciones del mercado.

Las mejores tasas para no clientes

Las tasas más altas vuelven a aparecer en bancos medianos y financieros que permiten constituir plazos fijos incluso sin ser cliente. En este grupo se destacan entidades como Banco Meridian, Banco VoII y Crédito Regional, que ofrecen una TNA del 31,5 por ciento, el nivel más alto disponible hoy.

Otros bancos como Banco Bica, Banco de Córdoba, Banco del Sol, Banco Mariva y Banco Masventas se mueven entre el 30 y 30,5 por ciento. También aparecen opciones intermedias, como Banco CMF con 29,5 por ciento y Banco Hipotecario, que llega al 31 por ciento para no clientes.

Qué cambió respecto de los últimos días

Si se compara con los valores de la semana pasada, se observa un leve recorte en algunas entidades grandes. Por ejemplo, Banco Nación pasó de 27 a 26 por ciento, mientras que BBVA retrocedió un punto porcentual. En cambio, las entidades que lideran el ranking de tasas se mantuvieron sin cambios.