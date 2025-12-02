Anmat prohibió dos equipos estéticos por falta de autorización sanitaria

La disposición de Anmat fue publicada en el Boletín Oficial y prohíbe el uso y la comercialización de dos equipos estéticos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución de dos equipos estéticos que se utilizaban en tratamientos corporales y faciales sin contar con la autorización sanitaria correspondiente. La decisión quedó oficializada este lunes a través del Boletín Oficial.

La resolución se enmarca en la Disposición 8804/2025 y se originó a partir de una inspección realizada en un inmueble del barrio porteño de Recoleta, donde se llevaban adelante curaciones postquirúrgicas y prácticas de estética como la aplicación de toxina botulínica, ácido hialurónico y mesoterapia.

Equipos sin registro y riesgo para la salud Durante el operativo, los inspectores detectaron la presencia de dos dispositivos identificados como Dermotherap modelo AQUA y Dermotherap modelo SIENNA, ambos fabricados por la firma Dermoequipos S.R.L. Según informó el organismo, ninguno de los equipos contaba con registro sanitario ni figuraba en el sistema oficial de productos médicos habilitados.

Además, las autoridades constataron que el lugar donde se utilizaban los equipos no tenía habilitación sanitaria, lo que agravó la situación. Los dispositivos fueron secuestrados de manera preventiva, ya que no se pudieron acreditar en el momento de la inspección las condiciones de seguridad ni la trazabilidad exigida por la normativa vigente.

Desde Anmat explicaron que, si bien existen equipos similares debidamente registrados para tratamientos estéticos, en este caso se desconocen las características técnicas, la funcionalidad real y el nivel de seguridad de los aparatos incautados, lo que implica un riesgo directo para pacientes y usuarios.