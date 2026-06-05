Anmat denunció la comercialización de un revitalizador dérmico falsificado

La Anmat emitió un alerta urgente tras detectar la comercialización de versiones falsas de un popular revitalizador dérmico. Los detalles del lote trucho.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió un alerta urgente tras detectar la comercialización de versiones falsificadas de un popular revitalizador dérmico. El organismo advirtió que el uso de estas unidades apócrifas representa un alto riesgo para la salud de los pacientes debido a su origen desconocido.

La denuncia que encendió las alarmas provino de la firma OXA PHARMA SA, titular oficial en el país del producto médico en cuestión. Tras realizar los controles correspondientes, la empresa notificó a las autoridades regulatorias sobre la circulación en el mercado de réplicas ilegales que intentan imitar las características del tratamiento original pero carecen de cualquier tipo de control sanitario.

Cuál es el lote adulterado que está bajo la lupa El producto médico afectado es el reconocido NCTF 135 HA, un tratamiento de clase de riesgo IV que se encuentra autorizado en Argentina para la revitalización, hidratación profunda de la piel y el tratamiento de arrugas. El lote falsificado que logró ser identificado de forma precisa por la firma lleva la inscripción "NCTF 135 HA LINEDERM, LOT 2731905, vto. 2026-10".

Anmat-producto original El envase del tratamiento original que se encuentra debidamente autorizado para su comercialización en Argentina. Foto: Anmat

Desde el organismo aclararon de forma tajante que dicha numeración no guarda ninguna relación con los registros de fabricación de la empresa responsable de su elaboración. Al tratarse de un implante dérmico adulterado, se desconocen por completo las condiciones de su composición química y esterilidad, lo que puede desencadenar severas complicaciones médicas o infecciones tras su aplicación.