Anmat prohibió la venta de un conocido limpiahornos y parrillas

Anmat dispuso la prohibición de un limpiahornos en todo el país. La medida quedó oficializada este miércoles a través de su publicación en el Boletín Oficial.

La Anmat ordenó retirar el producto de las góndolas y de los sitios de venta electrónica de forma inmediata.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización y distribución en todo el país de un producto limpiahornos de la marca Max Aroma. La medida se tomó tras detectar que el artículo continuó fabricándose a pesar de encontrarse inhibido por no cumplir con las normativas de seguridad correspondientes.

La medida quedó oficializada este miércoles a través de la Disposición 3351/2026 publicada en el Boletín Oficial, y abarca tanto a los comercios físicos como a las plataformas de venta electrónica.

Los motivos de la prohibición Según detalla el documento del organismo regulador, la firma responsable (Max Aroma de Blas Parra) había inscripto originalmente el producto en una categoría de bajo riesgo (Riesgo 1). Sin embargo, tras las evaluaciones técnicas, la autoridad sanitaria determinó que por sus componentes correspondía a la categoría de Riesgo 2 (productos que requieren mayores controles de seguridad y rotulado), dictaminando su inhibición en agosto de 2024.

A pesar de la notificación legal, las tareas de fiscalización comprobaron que la firma continuó elaborando y distribuyendo los lotes en frío. Al ser convocados por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, los responsables reconocieron el producto como propio, lo que derivó en la orden de su inmediato retiro del mercado.

Anmat El limpiahornos fue sancionado por continuar su fabricación tras haber sido inhibido por fallas de categoría. Foto: Archivo