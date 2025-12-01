Plazo fijo: cuánto paga cada banco por invertir $2 millones en diciembre

Con tasas que van del 22 al 31,5 por ciento, el plazo fijo sigue siendo una opción para ahorristas, aunque el rendimiento cambia según el banco.

El plazo fijo y las nuevas tasas de diciembre. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

El plazo fijo continúa siendo una opción elegida por los pequeños ahorristas. Si bien las tasas de interés bajaron en los últimos meses, sigue tratándose de una inversión sencilla, previsible y que no implica asumir grandes riesgos. En ese contexto, muchos se preguntan cuánto se gana hoy con una inversión de $2 millones a 30 días.

Actualmente, las tasas del sistema financiero se mueven entre el 22 y el 31,5 por ciento de Tasa Nominal Anual (TNA), por lo que el rendimiento final varía de manera significativa según el banco elegido.

Banco por banco: las ganancias de diciembre En las entidades que hoy ofrecen las tasas más bajas, cercanas al 22 por ciento, como el Banco Galicia, la ganancia mensual ronda los $36.000 por un plazo fijo de $2 millones.

Con una TNA que va del 24 al 26 por ciento, como la que pagan Banco Santander o el Banco Provincia, el rendimiento mensual mejora y se ubica en un rango de $40.000 a $43.000, lo que representa un escalón intermedio dentro del sistema financiero tradicional.

Los plazos fijos son una buena opción para los pequeños ahorristas. Foto: Shutterstock Comparar banco por banco se vuelve clave para maximizar la ganancia del plazo fijo. Foto: Shutterstock Para quienes acceden a tasas del 28 al 29 por ciento, como las que ofrece Banco Macro y otras entidades públicas o cooperativas, el interés mensual se mueve entre $46.000 y $48.500, marcando una diferencia más notoria frente a las opciones más conservadoras.