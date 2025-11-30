Calendario de pagos de Anses: quiénes son los primeros beneficiarios en cobrar en diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) completó los pagos de noviembre y confirmó el calendario de pagos y aumento que recibirán los beneficiarios en el último mes del año. El ajuste corresponde al dato de inflación de octubre informado por el Indec y se aplica a jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Con este esquema, diciembre comienza con los pagos para los beneficiarios que perciben los haberes más bajos, ordenados según la terminación del Documento Nacional de Identidad. Como ocurre cada mes, Anses mantiene el cronograma escalonado para evitar aglomeraciones y garantizar el cobro ordenado.

Anses, pesos argenitnos, aumento, inflación Anses continúa el calendario de pagos del jueves 13 de noviembre. Shutterstock Calendario de pagos: quiénes cobran primero en diciembre Los primeros pagos del mes corresponden a las Pensiones No Contributivas (PNC). El cronograma comienza el martes 9 de diciembre, cuando cobran los titulares con DNI terminados en 0 y 1, y continúa el miércoles 10 de diciembre para quienes tienen DNI finalizados en 2 y 3.

En paralelo, también arranca el pago para las jubilaciones que no superan el haber mínimo. En este caso, el martes 9 de diciembre cobran los jubilados con DNI terminado en 0, mientras que el miércoles 10 de diciembre será el turno de los documentos finalizados en 1. El resto de los beneficiarios continuará cobrando según la terminación del DNI y el calendario oficial de Anses, disponible en su sitio web y en la aplicación Mi Anses.

El aumento confirmado para diciembre El incremento de los haberes se calcula en base a la inflación de octubre y se aplica automáticamente, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El mismo es del 2,34% e impacta en jubilaciones, pensiones y asignaciones, en el mes de diciembre busca preservar el poder adquisitivo frente a la suba de precios.