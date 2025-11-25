PAMI: quiénes acceden al bono de $45.869 en noviembre

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) mantiene vigente un bono mensual destinado a jubilados y pensionados con diagnóstico de celiaquía , un beneficio creado para que sus afiliados puedan cubrir el costo de harinas, premezclas y otros alimentos libres de gluten.

El monto actualizado, regulado por el Ministerio de Salud de la Nación, asciende a $45.869 desde mayo de 2025 y forma parte del apoyo económico contemplado en la Ley 26.588, que garantiza la atención integral de las personas con enfermedad celíaca.

El trámite puede realizarlo la persona afiliada, su apoderado o un familiar directo. Está dirigido exclusivamente a jubilados y pensionados que tengan diagnóstico confirmado de celiaquía y que se encuentren registrados en PAMI .

El trámite puede hacerse de manera virtual o en oficinas de PAMI con turno. Foto: Shutterstock

• Credencial de afiliación.

• Último recibo de cobro.

• Historia clínica con sintomatología.

• Estudios serológicos (anticuerpos antigliadina y antiendomisio).

• Resultados de biopsia por videoendoscopía.

• Certificación del diagnóstico emitida por un especialista.

Estos requisitos permiten que el organismo verifique el diagnóstico y habilite el pago mensual del subsidio alimentario sin TACC.

Dónde se realiza el trámite

El trámite es totalmente online y puede hacerse desde el celular, una computadora o una tablet. PAMI habilita un formulario digital donde se cargan los documentos solicitados. Quienes prefieran hacerlo de manera presencial también pueden gestionar el beneficio en una oficina del organismo, siempre con turno previo para evitar demoras.

El bono por celiaquía continúa siendo una de las asistencias más importantes para personas jubiladas que deben seguir una dieta libre de gluten, cuyos costos son significativamente más altos que los productos tradicionales.