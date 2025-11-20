Presenta:

Sonrisa Mayor: el programa de PAMI que también ofrece atención odontológica a domicilio

PAMI refuerza la atención odontológica: cada afiliado tiene un odontólogo de cabecera y puede acceder a visitas a domicilio si no puede movilizarse.

El programa Sonrisa Mayor de PAMI permite acceder a un odontólogo de cabecera y a prácticas especializadas.

El programa Sonrisa Mayor de PAMI permite acceder a un odontólogo de cabecera y a prácticas especializadas.

Sonrisa Mayor es el programa nacional de atención odontológica integral del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conocido como PAMI, creado para garantizar el acceso a prestaciones odontológicas y reforzar la prevención de las patologías bucodentales más frecuentes.

Una de las novedades más destacadas es que algunos afiliados pueden recibir atención odontológica a domicilio, un servicio clave para quienes presentan dificultades para movilizarse.

PAMI: atención odontológica con posibilidad de ir a tu casa

Con Sonrisa Mayor, cada afiliado tiene un odontólogo de cabecera encargado de realizar consultas, diagnósticos y tratamientos básicos. Además, es el profesional que emite la Orden de Derivación si se requiere atención con otros prestadores.

Entre las prácticas de libre elección se incluye la atención odontológica a domicilio, disponible solo para afiliados que:

  • Tienen impedimentos o dificultades para trasladarse.

  • Están institucionalizados.

  • Requieren anestesia, monitoreo o internación.

La atención en casa se habilita únicamente con orden y según la condición del afiliado. Foto: Archivo

¿Cómo elegir a los prestadores?

  • Sacá un turno con tu odontólogo de cabecera.

  • Si necesitás una práctica que él no realiza, solicitá una orden de derivación.

  • Consultá la cartilla médica de PAMI y elegí al prestador que prefieras.

  • Contactate con el profesional para pedir turno.

Las prácticas de libre elección incluyen:

  • Endodoncia.

  • Urgencias.

  • Alta complejidad.

  • Rehabilitación.

  • Diagnóstico por imágenes.

  • Atención odontológica a domicilio.

