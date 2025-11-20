Sonrisa Mayor: el programa de PAMI que también ofrece atención odontológica a domicilio
PAMI refuerza la atención odontológica: cada afiliado tiene un odontólogo de cabecera y puede acceder a visitas a domicilio si no puede movilizarse.
Sonrisa Mayor es el programa nacional de atención odontológica integral del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conocido como PAMI, creado para garantizar el acceso a prestaciones odontológicas y reforzar la prevención de las patologías bucodentales más frecuentes.
Una de las novedades más destacadas es que algunos afiliados pueden recibir atención odontológica a domicilio, un servicio clave para quienes presentan dificultades para movilizarse.
Te Podría Interesar
PAMI: atención odontológica con posibilidad de ir a tu casa
Con Sonrisa Mayor, cada afiliado tiene un odontólogo de cabecera encargado de realizar consultas, diagnósticos y tratamientos básicos. Además, es el profesional que emite la Orden de Derivación si se requiere atención con otros prestadores.
Entre las prácticas de libre elección se incluye la atención odontológica a domicilio, disponible solo para afiliados que:
-
Tienen impedimentos o dificultades para trasladarse.
Están institucionalizados.
Requieren anestesia, monitoreo o internación.
¿Cómo elegir a los prestadores?
-
Sacá un turno con tu odontólogo de cabecera.
Si necesitás una práctica que él no realiza, solicitá una orden de derivación.
Consultá la cartilla médica de PAMI y elegí al prestador que prefieras.
Contactate con el profesional para pedir turno.
Las prácticas de libre elección incluyen:
-
Endodoncia.
Urgencias.
Alta complejidad.
Rehabilitación.
Diagnóstico por imágenes.
Atención odontológica a domicilio.