PAMI: cómo renovar la provisión de pañales y quiénes deben hacerlo

PAMI recordó que la provisión de pañales debe renovarse cada seis meses. Afiliados deben actualizar su orden médica y datos para mantener el servicio.

A fin de mes, miles de afiliados de PAMI deberán renovar la provisión de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD), el sistema de entrega domiciliaria que comenzó a funcionar en junio y que modernizó la forma de acceder a los pañales sin necesidad de ir a la farmacia. La gestión es obligatoria cada seis meses y se realiza mediante una orden médica electrónica.

Renovación obligatoria desde el 30 de noviembre El 30 de noviembre se cumplen seis meses de la puesta en marcha del nuevo esquema. Por eso, todos los afiliados que comenzaron a recibir los pañales desde el 1 de junio deberán renovar su orden médica electrónica (OME) para mantener la continuidad del servicio.

Quienes se sumaron al programa después de esa fecha tendrán que hacer la renovación exactamente seis meses después de haber sido dados de alta.

PAMI recomienda aprovechar este trámite para revisar o actualizar los datos de contacto: domicilio, correo electrónico y teléfono, ya que esa información es clave para que las entregas lleguen sin inconvenientes.

pañales pami depósito (12) PAMI recomienda revisar y actualizar los datos personales para evitar problemas en las entregas. Rodrigo D'Angelo / MDZ Cómo funciona el sistema de entrega de pañales La entrega a domicilio se implementó para simplificar el acceso a los insumos, evitar trámites presenciales y mejorar la trazabilidad. Este método eliminó intermediarios y garantiza que cada afiliado reciba sus productos en tiempo y forma.