Cambia el plazo fijo: cómo quedan las tasas desde el lunes 17 de noviembre

Las tasas del plazo fijo volvieron a moverse y los bancos ya actualizaron sus rendimientos para noviembre.

El BCRA publicó la nueva tabla de tasas del plazo fijo para clientes y no clientes.

El plazo fijo sigue siendo uno de los métodos de ahorro más utilizados por los argentinos. Sin embargo, noviembre volvió a traer una baja generalizada en las tasas. En los bancos grandes, los rendimientos se ubican alrededor del 28 por ciento anual, mientras que en las entidades más pequeñas la tasa más alta disponible es del 36 por ciento.

Las tasas actualizadas del plazo fijo La información proviene del Régimen Informativo de Transparencia del BCRA e incluye a los diez bancos con mayor volumen de depósitos, junto a otras entidades que reportaron sus tasas para clientes y no clientes. Todas las colocaciones pueden realizarse online, sin costos ni trámites presenciales.

Diez bancos con mayor volumen de depósitos Banco Nación: 27 por ciento

Banco Provincia: 28 por ciento

Banco Santander: 25 por ciento

Banco Galicia: 24 por ciento

Banco BBVA: 26 por ciento

Banco Macro: 30 por ciento

Banco Ciudad: 26 por ciento

Banco Credicoop: 28 por ciento

ICBC: 28 por ciento

GGAL: no informó Otros bancos que informan tasas para no clientes Reba: 36 por ciento

Crédito Regional: 34 por ciento (33,5 para no clientes)

Voii: 33,5 por ciento

Meridian: 33,5 por ciento

CMF: 33 por ciento

Bibank: 33 por ciento

Banco de Corrientes: 33 por ciento

Bica: 32 por ciento

Mariva: 32 por ciento

Banco de Córdoba: 32 por ciento

Banco del Sol: 32 por ciento

Banco Dino: 29 por ciento

Masventas: 30 por ciento

Banco Julio: 30 por ciento

Banco del Chubut: 30 por ciento

Banco de Comercio: 30 por ciento

Banco de Formosa: 27 por ciento

Banco de Tierra del Fuego: 32 por ciento (28 para no clientes) Los plazos fijos son una buena opción para los pequeños ahorristas. Foto: Shutterstock Los bancos grandes mantienen rendimientos más bajos frente a las entidades chicas. Foto: Shutterstock Cuánto se gana hoy con un millón según la mejor y la peor tasa Para poner en perspectiva la diferencia entre bancos, un plazo fijo a treinta días por $1 millón rinde montos muy distintos según la entidad elegida.