Cambia el plazo fijo: cómo quedan las tasas desde el lunes 17 de noviembre

Las tasas del plazo fijo volvieron a moverse y los bancos ya actualizaron sus rendimientos para noviembre.

El BCRA publicó la nueva tabla de tasas del plazo fijo para clientes y no clientes.

Walter Moreno / MDZ

El plazo fijo sigue siendo uno de los métodos de ahorro más utilizados por los argentinos. Sin embargo, noviembre volvió a traer una baja generalizada en las tasas. En los bancos grandes, los rendimientos se ubican alrededor del 28 por ciento anual, mientras que en las entidades más pequeñas la tasa más alta disponible es del 36 por ciento.

Las tasas actualizadas del plazo fijo

La información proviene del Régimen Informativo de Transparencia del BCRA e incluye a los diez bancos con mayor volumen de depósitos, junto a otras entidades que reportaron sus tasas para clientes y no clientes. Todas las colocaciones pueden realizarse online, sin costos ni trámites presenciales.

Diez bancos con mayor volumen de depósitos

  • Banco Nación: 27 por ciento

  • Banco Provincia: 28 por ciento

  • Banco Santander: 25 por ciento

  • Banco Galicia: 24 por ciento

  • Banco BBVA: 26 por ciento

  • Banco Macro: 30 por ciento

  • Banco Ciudad: 26 por ciento

  • Banco Credicoop: 28 por ciento

  • ICBC: 28 por ciento

  • GGAL: no informó

Otros bancos que informan tasas para no clientes

  • Reba: 36 por ciento

  • Crédito Regional: 34 por ciento (33,5 para no clientes)

  • Voii: 33,5 por ciento

  • Meridian: 33,5 por ciento

  • CMF: 33 por ciento

  • Bibank: 33 por ciento

  • Banco de Corrientes: 33 por ciento

  • Bica: 32 por ciento

  • Mariva: 32 por ciento

  • Banco de Córdoba: 32 por ciento

  • Banco del Sol: 32 por ciento

  • Banco Dino: 29 por ciento

  • Masventas: 30 por ciento

  • Banco Julio: 30 por ciento

  • Banco del Chubut: 30 por ciento

  • Banco de Comercio: 30 por ciento

  • Banco de Formosa: 27 por ciento

  • Banco de Tierra del Fuego: 32 por ciento (28 para no clientes)

Los bancos grandes mantienen rendimientos más bajos frente a las entidades chicas. Foto: Shutterstock

Cuánto se gana hoy con un millón según la mejor y la peor tasa

Para poner en perspectiva la diferencia entre bancos, un plazo fijo a treinta días por $1 millón rinde montos muy distintos según la entidad elegida.

  • En el banco con la tasa más alta (36 por ciento), un millón genera unos $29.500 en un mes, aproximadamente.

  • En el banco con la tasa más baja (24 por ciento), el mismo millón deja unos $19.700, casi diez mil pesos menos en el mismo plazo.

La brecha entre la mejor y la peor oferta vuelve a ser considerable y muestra por qué cada mes miles de ahorristas revisan el comparador para decidir dónde colocar su dinero.

