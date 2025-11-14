Cambia el plazo fijo: cuáles son los bancos que hoy pagan las tasas de interés más altas

Las tasas de interés de plazo fijo siguen en caída y el BCRA confirma una fuerte baja respecto al mes pasado.

El BCRA confirmó que la tasa más alta disponible hoy es del 35 por ciento para plazo fijo. Foto: Shutterstock

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza diariamente las tasas de interés de las entidades financieras y el panorama vuelve a mostrar un dato clave: las tasas de plazo fijo siguen bajando. Este viernes 14 de noviembre, la tasa más alta disponible para no clientes llega apenas al 35 por ciento, muy lejos del escenario del mes pasado, cuando algunas entidades rozaban el 54 por ciento.

La desregulación de tasas, vigente desde hace más de un año, permite que cada banco defina libremente cuánto paga por captar depósitos. Esto generó una gran dispersión: mientras algunas entidades ofrecen alrededor del 35 por ciento, otras no llegan al 25 por ciento.

Los bancos que más pagan hoy Según los datos actualizados del BCRA, estas son las entidades con las tasas más altas para plazos fijos online a treinta días para no clientes:

Crédito Regional Compañía Financiera: 35 por ciento

Banco Meridian: 34,5 por ciento

Banco Voii: 34,5 por ciento

Banco Bica: 34 por ciento

Banco CMF: 34 por ciento

Reba: 34 por ciento

Bibank: 33 por ciento

Banco de Corrientes: 33 por ciento

Banco Mariva: 32 por ciento

Banco de Córdoba: 32 por ciento

Banco del Sol: 32 por ciento

Banco Dino: 32 por ciento

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 32 por ciento Entre los bancos medianos se ubican Comafi, Masventas, Banco Julio, Del Chubut y De Comercio, que se mueven entre 29 y 30 por ciento.

El plazo fijo es uno de los métodos de ahorro más elegidos. Foto: Shutterstock Las tasas de interés de los plazos fijos mostraron una fuerte baja en noviembre. Foto: Shutterstock Cómo estaban las tasas el mes pasado La baja es notable si se compara con octubre. En ese período, varias entidades superaban el 50 por ciento, como: