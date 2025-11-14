Cambia el plazo fijo: cuáles son los bancos que hoy pagan las tasas de interés más altas
Las tasas de interés de plazo fijo siguen en caída y el BCRA confirma una fuerte baja respecto al mes pasado.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza diariamente las tasas de interés de las entidades financieras y el panorama vuelve a mostrar un dato clave: las tasas de plazo fijo siguen bajando. Este viernes 14 de noviembre, la tasa más alta disponible para no clientes llega apenas al 35 por ciento, muy lejos del escenario del mes pasado, cuando algunas entidades rozaban el 54 por ciento.
La desregulación de tasas, vigente desde hace más de un año, permite que cada banco defina libremente cuánto paga por captar depósitos. Esto generó una gran dispersión: mientras algunas entidades ofrecen alrededor del 35 por ciento, otras no llegan al 25 por ciento.
Los bancos que más pagan hoy
Según los datos actualizados del BCRA, estas son las entidades con las tasas más altas para plazos fijos online a treinta días para no clientes:
Crédito Regional Compañía Financiera: 35 por ciento
Banco Meridian: 34,5 por ciento
Banco Voii: 34,5 por ciento
Banco Bica: 34 por ciento
Banco CMF: 34 por ciento
Reba: 34 por ciento
Bibank: 33 por ciento
Banco de Corrientes: 33 por ciento
Banco Mariva: 32 por ciento
Banco de Córdoba: 32 por ciento
Banco del Sol: 32 por ciento
Banco Dino: 32 por ciento
Banco Provincia de Tierra del Fuego: 32 por ciento
Entre los bancos medianos se ubican Comafi, Masventas, Banco Julio, Del Chubut y De Comercio, que se mueven entre 29 y 30 por ciento.
Cómo estaban las tasas el mes pasado
La baja es notable si se compara con octubre. En ese período, varias entidades superaban el 50 por ciento, como:
Meridian: 54 por ciento
Voii: 54 por ciento
Crédito Regional: 52 por ciento
Bica: 53 por ciento
En ese contexto, un plazo fijo de tres millones a treinta días generaba alrededor de 133.151 pesos de ganancia. Hoy, con las tasas actuales, ese mismo monto rinde cerca de 87.500 pesos, incluso en los bancos que más pagan.
Qué mirar antes de invertir
Ante tasas tan bajas, los especialistas recomiendan tener en cuenta algunos puntos:
-
Revisar las tasas semanalmente, ya que cambian con frecuencia.
Comparar bancos antes de hacer un depósito para no perder rendimiento.
Evaluar alternativas como plazos fijos UVA o fondos comunes de inversión.
La brecha entre entidades sigue siendo grande, por lo que elegir bien el banco puede marcar una diferencia importante en el rendimiento final.