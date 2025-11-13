Plazo fijo: así quedaron las tasas de los principales bancos en noviembre

Las tasas de los principales bancos siguen bajando y afectan el rendimiento del plazo fijo. Cuánto se gana hoy al invertir un millón de pesos a 30 días.

Las tasas de interés para plazo fijo tradicional continúan en descenso durante noviembre, luego de las últimas decisiones del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Los bancos mantienen rendimientos dispares, con diferencias de hasta cinco puntos porcentuales entre las principales entidades.

Tasas de los principales bancos A continuación, el detalle de lo que pagan los bancos por un plazo fijo intransferible a 30 días, según información actualizada por las propias entidades:

Banco Nación 29 por ciento

Banco Santander 25 por ciento

Banco Galicia 24 por ciento

Banco Provincia 24 por ciento

Banco BBVA 27 por ciento

Banco Macro 30 por ciento

Banco Credicoop 28 por ciento

ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) 29 por ciento

Banco Ciudad 28 por ciento BCRA Banco Central (2) Las decisiones del Banco Central impactan directamente en los intereses que pagan los plazos fijos. Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ. Qué banco paga más El Banco Macro se ubica al tope del ranking con una TNA del 30 por ciento, seguido de cerca por el Banco Nación y el ICBC, ambos con 29 por ciento. En el otro extremo aparecen el Banco Galicia y el Banco Provincia, que apenas ofrecen 24 por ciento.

Si se toma como ejemplo una inversión de $1.000.000 a 30 días, las diferencias son notorias. En el Macro, el rendimiento mensual ronda los $24.657, mientras que en el Nación y el ICBC la ganancia se acerca a los $23.836.

Un escalón más abajo se ubican el Credicoop y el Ciudad, con una TNA del 28 por ciento y un retorno cercano a los $23.014. El BBVA, con 27 por ciento, deja alrededor de $22.192. Por último, los bancos con las tasas más bajas como Galicia, Provincia y Santander, entre 24 y 25 por ciento, generan ganancias mensuales que oscilan entre $19.726 y $20.548.