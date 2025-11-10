Cambió el plazo fijo: banco por banco, las tasas de interés del lunes 10 de noviembre

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas por los argentinos a la hora de invertir, sobre todo por su bajo riesgo y facilidad para operar desde el home banking . Aunque las tasas bajaron a comienzos de noviembre, encontramos entidades que ofrecen rendimientos más competitivos que otras.

Según los datos actualizados del Banco Central, las entidades que hoy ofrecen las tasas más elevadas para plazos fijos a 30 días son:

Estas entidades se destacan por mantener tasas por encima del promedio general, que ronda el 30%.

En el otro extremo, los grandes bancos redujeron de forma más pronunciada sus rendimientos. Entre los más bajos se encuentran:

El plazo fijo sigue siendo una de las inversiones más elegidas por su bajo riesgo.

El plazo fijo genera dudas entre los ahorristas Foto: Walter Moreno / MDZ. Foto realizada con Moto G72

Con una tasa de 25%, como el Banco Galicia, un plazo fijo a 30 días de $1.000.000 genera un interés aproximado de $20.548 al finalizar el período.

En cambio, si se elige una entidad con una TNA del 36%, como Banco Voii o Crédito Regional, el rendimiento mensual asciende a cerca de $30.000 por el mismo monto de inversión.

Aunque el retorno real sigue afectado por la inflación, el plazo fijo continúa siendo una alternativa estable para quienes buscan preservar su capital sin asumir riesgos mayores.