Plazo fijo hoy: banco por banco, los intereses para un depósito de $1.000.000

Las tasas de interés de los plazos fijos siguen en descenso y varían según el banco. Conocé qué entidades ofrecen los mejores rendimientos este mes.

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más utilizadas por los argentinos. Sin embargo, en el mes de noviembre las tasas volvieron a bajar y la diferencias entre bancos se hacen cada vez más notorias. Mientras las entidades públicas y privadas ofrecen rendimientos por debajo del 35%, algunas fintech y bancos digitales todavía mantienen tasas más competitivas.

Las tasas más bajas, en los bancos tradicionales Según el informe actualizado del Banco Central, los principales bancos del país ofrecen tasas nominales anuales (TNA) que oscilan entre el 27% y el 35%. En este grupo, las tasas vigentes son las siguientes:

Bancos principales:

Banco Nación: 35%

Banco Provincia: 29%

Banco Santander: 29%

Banco Galicia: 27%

Banco BBVA: 27%

Banco Macro: 33%

Banco Ciudad: 28%

Banco Credicoop: 31%

ICBC (Industrial and Commercial Bank of China): 32,25% Por el contrario, las entidades digitales y regionales ofrecen mejores rendimientos. El Banco Meridian lidera con una tasa del 37%, seguido por Crédito Regional (38%) y Banco VOII (37%). Otros como Banco del Sol, Bica y Córdoba mantienen tasas entre el 36% y el 38%, superando a los grandes bancos.

Las tasas de plazo fijo se encuentran parejas a la inflación de octubre que se anunciará hoy. Foto: Shutterstock El Banco Nación se encuentra entre las tasas más competitivas. Foto: Shutterstock Cuánto gano a 30 días en los diferentes bancos Con un capital de $1.000.000, la diferencia entre invertir en una entidad digital con tasas cercanas al 38% o en un banco tradicional puede representar más de $8.000 adicionales de ganancia mensual. Por ejemplo, en Banco Meridian (37%) el rendimiento a 30 días ronda los $30.411, mientras que en el Banco BBVA (27%) el retorno baja a $22.192 por el mismo monto inicial.