Plazo fijo: los bancos que mejor pagan al comenzar noviembre

Las tasas de interés para plazo fijo inician noviembre con leves cambios y rendimientos de hasta el 40% anual.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza diaramente las tasas de interés de los diferentes bancos para plazo fijo tradicional en su página oficial. Los datos surgen del Régimen Informativo de Transparencia, que obliga a las entidades a reportar periódicamente los valores que pagan por los depósitos a 30 días.

Los bancos que más pagan en noviembre Luego de la baja de tasas con las que finalizó el mes de octubre, encontramos que entre los bancos con mayor volúmen de depósitos, encabeza el Banco Nación con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 35%, seguido por el Banco Provincia y el Banco Credicoop, ambos con una tasa del 31%. Por debajo se ubican Santander (29%), Galicia (27%) y BBVA (27%).

En el segmento de entidades más pequeñas o digitales, las tasas también mostraron una baja. Hasta ayer podían encontrarse rendimientos que superaban cómodamente el 40%, pero ahora ese valor se consolidó como el nuevo techo del mercado. El Banco CMF, Banco del Sol, Meridian y VOII ofrecen rendimientos de hasta 38%, mientras que Crédito Regional Compañía Financiera mantiene la tasa más alta, con un 40% anual para clientes y 38% para no clientes

El informe también detalla que varios bancos provinciales, como el de Corrientes, del Chubut y de Córdoba, pagan entre 36% y 37,5%, superando a la media del sistema financiero. En todos los casos, las tasas corresponden a depósitos intransferibles a 30 días.