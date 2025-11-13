Resultados del Quini 6: los números ganadores del último sorteo

El Quini 6 del 12 de noviembre quedó vacante en sus principales categorías y el pozo acumulado supera los 11 millones para el próximo sorteo.

El sorteo del Quini 6 de este miércoles 12 de noviembre volvió a dejar los principales pozos vacantes, acumulando una cifra récord que atraerá a miles de apostadores en el próximo juego.

Resultados del sorteo del Quini 6 En la Tradicional Primer Sorteo, los números favorecidos fueron: 02 - 09 - 16 - 20 - 38 - 45. El primer premio, con un pozo de más de mil millones de pesos, quedó vacante. En tanto, el segundo premio, de 30,6 millones, fue compartido por 31 ganadores, que se llevan 990.015 pesos cada uno.

En la Segunda del Quini, salieron los números 04 - 19 - 23 - 24 - 38 - 39. También quedó vacante el primer premio, que alcanzó más de 2.400 millones de pesos, mientras que 9 apostadores acertaron cinco números y ganaron 3,4 millones cada uno.

quini.jpg El Siempre Sale fue el único sorteo con ganadores. Foto: Archivo Revancha y Siempre Sale La Revancha, con los números 19 - 28 - 32 - 34 - 37 - 41, tampoco tuvo ganadores del primer premio, que ya acumula más de 6.100 millones de pesos.

En el Siempre Sale, los números sorteados fueron 00 - 12 - 13 - 16 - 22 - 32. Hubo 37 ganadores con cinco aciertos, que se llevan 7,4 millones de pesos cada uno.