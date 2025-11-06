Quini 6: estos fueron los números del sorteo y el pozo sigue creciendo
El Quini 6 tuvo una nueva edición que dejó las principales categorías del sorteo vacantes. Cuánto se juega el próximo domingo.
El sorteo del Quini 6 volvió a dejar pozos millonarios vacantes y la expectativa crece entre los apostadores de todo el país. Ningún participante logró acertar los números principales en las modalidades Tradicional, La Segunda ni Revancha, por lo que el acumulado para el próximo domingo será de 9.500 millones de pesos.
Resultados del último sorteo
En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números ganadores fueron 09, 12, 21, 29, 33 y 36, con un pozo de $650 millones, que quedó vacante. El segundo premio fue compartido por 42 ganadores, que se llevaron $666.623,57 cada uno.
En La Segunda del Quini, los números sorteados fueron 14, 18, 30, 35, 41 y 45, con un pozo de $1.983 millones, también sin ganadores del primer premio. El segundo premio tuvo 14 ganadores, que cobraron $1.999.870,71 cada uno.
Por su parte, en la Revancha, los números fueron 01, 12, 24, 31, 32 y 38, y el pozo ascendió a $5.415 millones, nuevamente sin aciertos.
La modalidad Siempre Sale, en cambio, tuvo 21 ganadores que acertaron 5 números (09, 17, 24, 30, 34 y 40), llevándose $11.959.408,93 cada uno.
Cuánto se sortea el domingo
Con todos los pozos principales vacantes, el Quini 6 acumula para el próximo domingo un premio estimado en $9.500 millones, una cifra récord que genera gran expectativa entre los jugadores.