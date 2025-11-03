Quini 6: los resultados del sorteo del 2 de noviembre y los pozos millonarios que quedaron vacantes

El sorteo del Quini 6 volvió a quedar vacante en sus modalidades principales y acumula un pozo millonario para el próximo juego.

El sorteo N° 3318 del Quini 6, realizado este domingo 2 de noviembre de 2025, volvió a dejar vacantes los principales pozos millonarios. Con más de $8.200 millones en juego, los apostadores deberán esperar al próximo sorteo para una nueva oportunidad de ganar.

Resultados del sorteo del 2 de noviembre En el Tradicional, los números sorteados fueron 08, 16, 23, 25, 26 y 33. El primer premio, con $650 millones, quedó vacante, mientras que 46 jugadores acertaron cinco números y se llevaron $774.446 cada uno.

En la Segunda del Quini 6, salieron los números 20, 22, 31, 34, 38 y 40. El pozo principal, de más de $1.812 millones, también quedó vacante. En tanto, 16 apostadores obtuvieron el segundo premio con $2.226.532 cada uno.

Por su parte, en la Revancha, los números fueron 11, 12, 25, 26, 28 y 45, y el pozo de $5.122 millones volvió a quedar vacante.

Finalmente, en la modalidad Siempre Sale, con los números 00, 04, 10, 16, 36 y 44, hubo 13 ganadores que se llevaron $24.579.964 cada uno.