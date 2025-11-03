La hipótesis que se investiga sobre la tragedia donde un estudiante falleció en la UBA

Un trágico episodio conmocionó a la comunidad universitaria de la Universidad de Buenos Aires ( UBA ) este viernes, cuando un estudiante de 27 años de la carrera de Nutrición falleció tras caer al vacío desde un segundo piso en la Facultad de Medicina , ubicada en Avenida Paraguay al 2100 , en el barrio porteño de Recoleta .

Según confirmaron fuentes policiales, el hecho ocurrió durante la tarde y generó alarma entre alumnos, docentes y personal administrativo que se encontraban en el lugar. El joven fue hallado tendido en el pulmón de la escalera del subsuelo, con heridas visibles en el rostro y un fuerte impacto en el cuerpo.

Personal del SAME arribó rápidamente a la escena y lo trasladó de urgencia al Hospital Fernández , donde falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, a cargo de Patricio Lugones , intervino en el caso y lo caratuló como “averiguación de muerte dudosa”. Los investigadores intentan determinar si se trató de un accidente o de un suicidio , y analizan las circunstancias previas al hecho.

De acuerdo con la información difundida por medios televisivos, el estudiante había rendido un examen de Embriología el mismo día del suceso. A partir de ese dato, la Justicia indagó a profesores de la cátedra y puso el foco en una posible situación de maltrato o bullying académico , aunque por el momento no hay imputaciones ni confirmaciones oficiales.

Existen versiones contrapuestas sobre desde qué piso habría caído el joven: algunos testigos aseguran que fue desde el segundo nivel, mientras que otros sostienen que subió hasta el séptimo piso antes de precipitarse. La Policía de la Ciudad revisa las cámaras de seguridad internas, aunque ninguna logró captar el momento exacto del hecho.

Este lunes comenzó el secreto de sumario, por lo que no se divulgarán nuevos detalles hasta que la Justicia avance con las pericias y los testimonios.

UBA DE LUTO Captura de video

El comunicado de la UBA

La Facultad de Medicina de la UBA expresó su profundo pesar a través de un comunicado oficial en redes sociales, donde envió condolencias a los familiares, amigos y compañeros del estudiante. Además, las autoridades decretaron duelo y anunciaron que reforzarán las acciones de acompañamiento psicológico y de salud mental dentro de la institución.