Pronóstico en Mendoza: qué va a pasar este domingo tras las fuertes tormentas

El pronóstico anticipa un domingo nublado, con lluvias y tormentas en Mendoza. Rige una alerta meteorológica para la mañana y tarde.

El domingo seguirá inestable en Mendoza, con lluvias y tormentas tras el fuerte temporal del sábado.

Tras las fuertes tormentas registradas durante la tarde y la noche del sábado, que obligaron a modificar la fecha de la Fiesta Nacional de la Vendimia, este domingo Mendoza seguirá con tiempo inestable.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que las lluvias continuarán en la provincia, aunque con una distribución distinta a la de la jornada anterior.

Para hoy se espera un día nublado, con lluvias y tormentas, además de vientos moderados del sector sur y poco cambio en la temperatura. La mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 25°, en una jornada más fresca y húmeda que las anteriores.

lluvias centro 2 El este y sur de Mendoza permanecen bajo alerta por tormentas fuertes, granizo y ráfagas. Alf Ponce Mercado / MDZ A diferencia del sábado, cuando gran parte de Mendoza estaba bajo alerta, en esta ocasión el aviso por tormentas alcanza a General Alvear, San Rafael, La Paz, Santa Rosa, Rivadavia, el este de Las Heras y sectores de Lavalle. El SMN emitió la alerta para las primeras horas de la mañana y también para la siesta mendocina. Según el organismo, “el área será afectada por tormentas, algunas fuertes”, que podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica frecuente, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas mayores a 60 km/h.

Además, se prevén acumulados de entre 30 y 50 milímetros, con posibilidad de valores superiores de manera local.