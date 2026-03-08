Tras su paso por Mendoza, Yanina Latorre se hartó de Diego Latorre y tomó una fuerte decisión: "No cuentes..."

En la última semana, Diego Latorre fue noticia luego de que su paso por Mendoza trasladara el foco atencional más allá del terreno futbolístico. Tras la afirmación de Fernanda Iglesias y una última anécdota de Yanina Latorre , la cosa se puso seria para el matrimonio mediático.

“El programa de Yanina se está garchando a Puro Show”, lanzó Pepe Ochoa respecto al rating entre el programa de América TV y El Trece. Como respuesta, la panelista lanzó: Y el marido se está garchando a una mendocina". Lo dicho por la morocha no quedó impune y las cámaras de la farándula se posaron en el comentarista quien, hace unos días llegó a la provincia para comentar el partido de River vs. Independiente Rivadavia.

Casi a una semana del episodio que no trascendió a mayores, Yanina hizo utilización de sus redes sociales como acostumbra. Esta vez, expuso un momento en el que mostró evidente cansancio y, con un poco de humor, relató un episodio con su marido.

" Diego tiene hambre, no entiendo por qué me lo comunica", inició Latorre en sus historias de la red social rosa. Luego continuó: "Entra a la cocina y me dice, estoy podrido del pollo".

"Insisto, a mi que me importa", comentó la rubia serial. La respuesta del exfutbolista fue: "Me comería unas pastas". Ante el hecho, la conductora de SQP se cansó: "Le contesté 'no cuentes conmigo'".

"Se pudrió del atún, ahora del pollo. Que pesado", exclamó la mediática. Al final, remató con lo impensado: "Adivinen que comió Diego: pollo".

Yanina y su infidelidad

Revelaron detalles de cómo el marido de Yanina Latorre se enteró de su infidelidad: "Le contó una..."

La rubia también confesó haber sido infiel: "Tampoco yo he sido tan perfecta, pasa que nadie me ha descubierto y acá termino el tema. Tal vez soy muy viva. Alguna vez no me debo haber portado bien”.

“La gente cree que yo cuento todo y yo soy más viva que nadie, no te voy a dar más información que esta. Él a mí también me ha perdonado. Nunca en la vida salí ni me acosté con un famoso que no sea Diego. En 30 años de casados, un día me calenté con uno y fui”.

Para cerrar la anécdota, expresó: “Diego sabe. Se lo contó una conch*** amiga mía en ese momento. No voy a hablar más... no era famosa, no trabajaba en la tele. Esa amiga murió".