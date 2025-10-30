Quini 6: estos fueron los números del sorteo del 29 de octubre

El sorteo del Quini 6 del miércoles dejó vacantes los principales premios y el pozo total ya supera los $8.200 millones.

El sorteo N° 3314 del Quini 6, realizado este 29 de octubre de 2025, no tuvo grandes ganadores en sus modalidades principales. Con más de $8.200 millones en juego, los apostadores deberán esperar al próximo sorteo para tener otra oportunidad millonaria.

Resultados del sorteo del 29 de octubre En el Tradicional, los números sorteados fueron 17, 23, 35, 37, 39 y 43. El pozo de $650 millones quedó vacante, por lo que se acumula para el próximo sorteo.

En la Segunda del Quini 6, salieron los números 00, 03, 29, 32, 35 y 39. El primer premio, con $1.581 millones, también quedó vacante.

En la modalidad Revancha, los números fueron 08, 11, 17, 22, 37 y 39. El pozo más grande de la jornada, de $4.727 millones, volvió a quedar vacante.

Finalmente, en Siempre Sale, la suerte sí dijo presente: con los números 00, 10, 15, 16, 25 y 27, 23 apostadores se llevaron $10,5 millones cada uno.