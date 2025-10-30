La reina Máxima de los Países Bajos no sería la única argentina vinculada al poder en el país del noreste europeo. Doce años después de la llegada de Máxima Zorreguieta a la realeza, otro argentino se encamina a ser una importante figura en la política neerlandesa. Se trata de Nicolás Keenan, un jugador de hockey de 28 años que está comprometido con el líder, y posiblemente el próximo primer ministro, Rob Jetten.

La posible llegada del partido D66 al poder de Países Bajos El 29 de octubre, se celebraron las elecciones generales de Países Bajos para determinar quiénes serán los miembros de la Cámara de Representantes, y el partido liberal progresista D66 se consolidó como la primera fuerza. Esta victoria significaría un cambio de rumbo en el escenario político del país tras el retroceso de la extrema derecha liderada por Geert Wilders.

Nicolás Keenan, jugador de Hockey Instagram @nicokeenan En ese contexto, Rob Jetten, el líder del partido D66, se perfila como el principal candidato a ocupar el cargo de primer ministro de los Países Bajos. Según las proyecciones preliminares, D66 habría obtenido 27 bancos en el Parlamento neerlandés, compuesto por 150 lugares. De confirmarse este resultado, el partido lograría su mejor desempeño histórico. La caída más significativa fue para el Partido por la Libertad (PVV) de Wilders, que habría perdido 12 bancas, pasando de 37 a 25, con lo que dejaría de ser mayoría.

El discurso de Rob Jetten, el posible próximo primer ministro de Países Bajos En un discurso tras conocerse los primeros resultados, Jetten afirmó que el país necesita un gobierno “estable y ambicioso desde el centro” y convocó a dejar atrás “la política del odio y el negativismo. Jetten, de 38 años, fue viceprimer ministro de Países Bajos y es una figura conocida en la política neerlandesa.

Quién es Nicolás Keenan y cómo empezó su historia con Rob Jetten Rob está comprometido nada más ni nada menos que con el jugador de hockey argentino Nicolás Keenan, integrante de Los Leones y del club Klein Zwitserland de La Haya. La relación fue confirmada durante los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando Keenan habló en una entrevista sobre el vínculo con el dirigente neerlandés.