Se conoció la principal hipótesis sobre la muerte de Alejandro Fracaroli, el científico argentino que fue hallado sin vida en Alemania

El científico argentino de 44 años fue hallado sin vida en un arroyo dentro de una zona boscosa en la ciudad de Karlsruhe.

El científico estaba realizando una investigación en Química en un instituto alemán.

Tras una semana de búsqueda, el científico argentino Alejandro Matías Fracaroli fue hallado muerto en Alemania. En las últimas horas, se conoció cuál es la principal hipótesis que manejan los investigadores. Por el momento, se desconocen las causas de muerte del investigador del Conicet.

El trágico hallazgo ocurrió el domingo, cerca de las 12.15, en un arroyo dentro de una zona boscosa en la ciudad de Karlsruhe. Fracaroli había sido visto por última vez el lunes pasado, cerca de las 19, cuando salió de su trabajo en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

Cuál es la principal hipótesis que manejan los investigadores Según informó la agencia Noticias Argentinas, las autoridades locales sospechan que se trató de un accidente. La principal teoría apunta a que el investigador argentino de 44 años se habría caído al arroyo y se habría ahogado.

Quién era Alejandro Fracaroli Fracaroli formaba parte del Departamento de Química Orgánica de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC). Además, era docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC y participaba activamente en proyectos de formación y divulgación científica.

investigador Conicet desaparecido Según informó la agencia EFE, el cuerpo de Fracaroli fue encontrado alrededor de las 12.15 hora local en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim. X Su trabajo, reconocido a nivel nacional e internacional, se centraba en el estudio de materiales reticulares y aplicaciones sustentables orientadas al cuidado del ambiente. En los últimos años, Fracaroli impulsó investigaciones vinculadas al desarrollo de tecnologías limpias y a la innovación en materiales avanzados para la captura de gases y el aprovechamiento energético.