Encontraron muerto en Alemania al científico argentino del Conicet que estaba desaparecido

El científico cordobés Alejandro Matías Fracaroli, investigador del CONICET que era intensamente buscado en Alemania desde el lunes pasado, fue hallado muerto este domingo en una zona boscosa de Karlsruhe

El científico argentino Alejandro Matías Fracaroli, de 44 años, fue hallado muerto este domingo en Karlsruhe, Alemania, tras varios días de intensa búsqueda. El investigador del Conicet, oriundo de Córdoba, había desaparecido el lunes pasado, cuando familiares y colegas perdieron todo tipo de contacto con él.

Dónde fue hallado el científico argentino Según informó la agencia EFE, el cuerpo de Fracaroli fue encontrado alrededor de las 12.15 hora local en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim, dentro de un arroyo. El hallazgo fue confirmado por la Policía alemana, que en un comunicado oficial indicó que la principal hipótesis apunta a un accidente: el investigador habría caído al agua por causas que aún no fueron determinadas y se habría ahogado. Las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación.

Investigador argentino del Conicet que está desaparecido El investigador argentino estaba realizando una investigación en Química en un instituto alemán. X Por qué el científico estaba en Alemania Fracaroli se encontraba radicado temporalmente en Alemania por una estadía académica en el Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT), una de las entidades científicas más prestigiosas de Europa. Su viaje formaba parte de un proyecto de investigación conjunta entre la UNC y el KIT, con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación científica entre ambos países.

El investigador tenía previsto regresar a la Argentina a comienzos de diciembre, tras finalizar su trabajo en el exterior. Su repentina muerte causa una profunda conmoción en el ámbito académico y científico nacional, donde era reconocido por su compromiso, trayectoria y contribución al desarrollo de la ciencia argentina.

La desesperada búsqueda La desaparición de Fracaroli generó una fuerte movilización en el ámbito científico tanto en Argentina como en el exterior. Desde el lunes, su familia, amigos y colegas impulsaron una búsqueda internacional en la que participaron organismos de investigación, universidades y las autoridades consulares argentinas en Alemania.