Quién era Alejandro Matías Fracaroli, el investigador del Conicet hallado sin vida en Alemania

La comunidad científica argentina atraviesa un profundo pesar tras conocerse la muerte de Alejandro Matías Fracaroli, el investigador del Conicet que fue hallado sin vida en Alemania luego de varios días de intensa búsqueda. El científico, de 44 años, era oriundo de Córdoba y desarrollaba una destacada trayectoria en el ámbito de la química y la nanotecnología.

La carrera y los trabajos de Alejandro Fracaroli formaba parte del Departamento de Química Orgánica de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC). Además, era docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC y participaba activamente en proyectos de formación y divulgación científica.

Su trabajo, reconocido a nivel nacional e internacional, se centraba en el estudio de materiales reticulares y aplicaciones sustentables orientadas al cuidado del ambiente. En los últimos años, Fracaroli impulsó investigaciones vinculadas al desarrollo de tecnologías limpias y a la innovación en materiales avanzados para la captura de gases y el aprovechamiento energético.

investigador Conicet desaparecido Según informó la agencia EFE, el cuerpo de Fracaroli fue encontrado alrededor de las 12.15 hora local en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim. X En diálogo con La Voz, Gabriela Furtan, pareja del científico, destacó su vocación internacional y su compromiso con el trabajo en equipo. “Alejandro siempre mostró un interés profundo por las relaciones académicas globales. Disfrutaba de colaborar con grupos de distintas nacionalidades y compartir conocimiento”, señaló.

Además de su labor profesional, Fracaroli mantenía una vida familiar en barrio General Paz, Córdoba capital, junto a su pareja y sus dos hijos. Su entorno lo describe como un hombre apasionado por la ciencia, pero también muy cercano y comprometido con su familia y sus alumnos.