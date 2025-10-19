Cancelaron un partido infantil por una grave expresión antisemita: "Hay que matar judíos"

La expresión fue propiedad de un niño del club Mitre en un partido ante el Club Hebraica. El comunicado de la DEIE.

Un partido correspondiente a la Liga Deportiva de Fútbol Infantil(LIDE) fue suspendido este sábado por la tarde en el Club Hebraica, luego de que un niño del Club Mitre manifestara expresiones antisemitas durante el desarrollo del juego, apañado por un adulto en la tribuna.

El hecho se produjo promediando los 25 minutos del segundo tiempo, cuando el jugador gritó "hay que matar judíos", mientras se escuchaba la voz de un adulto que gritaba desde fuera del perímetro de juego "sacalo".

La repudiable expresión antisemita de un niño en un partido infantil La repudiable expresión antisemita de un niño en un partido infantil La repudiable expresión antisemita de un niño en un partido infantil La jueza del partido intentó interceder para calmar los ánimos pero luego se metió sobre el campo de juego el entrenador del club local y la situación pasó a mayores. Un video muestra cómo retiran al adulto, quien realiza gestos provocadores hacia la platea local mientras grita: "tienen miedo de perder". Para esa altura, el partido ya había sido cancelado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DAIAArgentina/status/1979685903745380690&partner=&hide_thread=false Desde la DAIA repudiamos enérgicamente los hechos de antisemitismo ocurridos durante un partido de la liga LIDE, en el Club Hebraica.

Durante el encuentro, uno de los niños que participaban del encuentro, perteneciente al Club Mitre, expresó la frase “hay que matar judíos”.… pic.twitter.com/zJb4g7aaJK — DAIA (@DAIAArgentina) October 18, 2025 Ante la repercusión que tomó el hecho, desde la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) emitieron un comunicado repudiando el hecho. "Repudiamos enérgicamente los hechos de antisemitismo ocurridos durante un partido de la liga LIDE, en el Club Hebraica", señalaron.

"Estos actos, además de ofensivos y dolorosos, representan una grave manifestación de odio y discriminación que no puede ni debe tener lugar en ningún ámbito de nuestra sociedad —mucho menos en un espacio que debe ser de encuentro, respeto y educación, como lo es el deporte. Desde la DAIA expresamos nuestra preocupación y reafirmamos el compromiso de seguir trabajando para promover la reflexión, la empatía y los valores que sostienen la convivencia democrática. El antisemitismo, en cualquiera de sus formas, no puede naturalizarse ni minimizarse. El respeto, la educación y la memoria son pilares fundamentales para construir una sociedad libre de odio y violencia", agregaron.