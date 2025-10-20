Mendoza tendrá este lunes una jornada veraniega y la máxima superará los 30°

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con 31° de máxima y nubosidad variable en Mendoza. Rige una alerta amarilla por viento Zonda en Malargüe.

Para este lunes el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por zonda.

La semana arranca con tiempo cálido y algo inestable en Mendoza. Este lunes 20 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica nubosidad variable y vientos leves del noreste, con una máxima de 31° y una mínima de 15°. En la zona cordillerana, el cielo se mantendrá algo nublado, sin cambios significativos.

Sin embargo, el sur provincial será nuevamente protagonista. En Malargüe rige una alerta amarilla por viento Zonda, con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y baja humedad relativa, por lo que se recomienda precaución, especialmente durante la tarde.

Las recomendaciones por la llegada del viento Zonda El resto de la provincia se mantendrá con condiciones estables y ambiente templado, ideal para comenzar la semana con temperaturas propias de la primavera.

Mendoza inicia la semana con 31°C y cielo parcialmente nublado. El martes continuará con nubosidad variable y poco cambio en la temperatura, aunque podrían registrarse tormentas aisladas en algunas zonas, con vientos del sector sur y una máxima cercana a los 30°C.