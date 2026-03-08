La carrera "oficialista" para el 2027 se intensificó en la fiesta de la Vendimia

La Fiesta Nacional de la Vendimia es, sin dudas, un evento donde no solamente sirve para exponer la realidad del sector vitivinícola de la provincia, sino también para instalar temas concretamente políticos y también electorales.

Que falta bastante para el 2027 , es cierto, pero no impide que dirigentes políticos empiecen a posicionar o posicionarse de cara a la discusión que se tendrá en Mendoza el año que viene, año de elecciones ejecutivas.

Donde hubo mucho movimiento sobre este tema fue en el oficialismo, donde hay dirigentes "en carrera" para la gobernación, como pueden ser el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez; el diputado nacional (hoy en La Libertad Avanza) Luis Petri; los ministros de Alfredo Cornejo Tadeo García Zalazar (Educación) y Natalio Mema (Gobierno), entre otros.

Si bien hace algunas semanas han hecho referencia a la posibilidad de pensar en la gobernación en 2027, ahora algunos prefieren bajar -al menos en lo discursivo- las expectativas y ser más cautos a la hora de hacer declaraciones.

Ha sido el caso de Luis Petri, por ejemplo, quien ha señalado en varias oportunidades que no lo encontrarán en 2026 "hablando de candidaturas".

LUIS PETRI MDZ RADIO Marcos Garcia/MDZ

En el caso del intendente Suarez, sí se mantuvo en línea con lo que ha declarado en los últimos meses, respecto a sus aspiraciones. En diálogo con MDZ Radio, indicó que "para el 2027, la construcción no se hace en solo seis meses. Todo surge a partir de la experiencia de gestión, de formar equipos, de crear una hoja de ruta. Por supuesto que están en la política los 'fenómenos' que aparecen de un día para el otro y a partir de fracasos de la política se han dado esos casos, pero confío en los procesos consolidados en el tiempo. Experiencia de gestión y personalidad para conducir una provincia en un contexto complicado", planteó.

Agregó que, respecto al rol de los intendentes, al menos en el radicalismo, que no cree que por lo menos ahora "tengan que expresar un apoyo". "Hoy la agenda es de mucho trabajo. Lo mejor es que cada uno de nosotros hagamos las cosas bien. Obviamente los apoyos políticos son importantes, pero en definitiva la que elige es la gente", finalizó.

ULPIANO SUAREZ MDZ RADIO COVIAR Marcos García/MDZ

Desde el sector del capitalino de igual forma ponderaron las palabras de dos exgobernadores, como Julio Cobos y Rodolfo Suarez, quienes ven al hoy intendente como un posible candidato fuerte del oficialismo.

En el caso de Suarez, dijo que "tenemos candidatos, en el caso de Ulpiano, que tiene toda la experiencia en la gestión de gobierno y es un buen gestor de la Ciudad de Mendoza. Es un potencial candidato".

En tanto, Cobos dijo que los tres "potenciales" candidatos "son buenos" y agregó que "es bueno que aparezcan convencidos y por decisión propia, sin esperar bendiciones de nadie. Acá el que quiere ser gobernador tiene que tener la convicción y empezar a recorrer la provincia y a realizar propuestas".

De hecho, nombró a García Zalazar, Suarez y Petri como los lanzados. "Me parece que en alguno de los tres va a caer la responsabilidad de elegir los destinos de la provincia", planteó.

De igual forma, sostuvo que está más allegado a Ulpiano Suarez: "Hoy estoy más allegado a Ulpiano Suarez. Lo estoy ayudando porque él me ha pedido colaboración. Con Luis Petri lo ayudé mucho en la interna, pero ahora dio el salto a otro espacio. Yo milito en la UCR. entonces veremos a ver qué ocurre con esto. Pero bueno, los tres son buenos candidatos", cerró.

En el caso de Tadeo García Zalazar, habló sobre la necesidad de tener continuidad en el modelo de gobierno que ha impulsado Alfredo Cornejo, y se incluyó como uno de los que mejor podría representarlo en 2027.

TADEO GARCIA ZALAZAR COVIAR Alf Ponce/MDZ

"Nuestro equipo de Gobierno tiene mucha gente posicionada", dijo, y agregó que se considera como uno de los que mejor podría hacerlo: "Estamos trabajando hace muchos años en ese modelo", planteó, y lo ejemplificó con el caso de Godoy Cruz, donde "hemos demostrado continuidad de gestión. La gente puede ver y notar allí cómo fue la continuidad. Hay que mostrar eso, que los equipos de gobierno pueden seguir gestionando, y obviamente poniendo una impronta nueva, con nuevos desafíos porque la gente y la ciudadanía van cambiando".

Y finalizó: "Hay que ofrecer experiencia de gestión y cambios posibles".