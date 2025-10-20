Paso a Chile: cómo se encuentra el corredor internacional

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Para este lunes, el pronóstico de Contingencias Climáticas indica un jornada algo nubosa en cordillera. Las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 5°

Punta de Vaca: 0°

Puente del Inca: - 1°

Las Cuevas: - 2° La estabilidad se mantendría martes y miércoles, días en lo que se espera poca nubosidad en alta montaña.

Las autoridades recomiendan circular con precaución y previo a iniciar viaje hacia el vecino país, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: