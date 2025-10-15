Paso a Chile: estado actual y pronóstico para los próximos días

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Para este miércoles el pronóstico de Contingencias Climáticas indica zonda en precordillera, seguido por el ingreso de un frente frío. Las temperaturas a primera hora de la mañana son las siguientes:

Uspallata: 5°

Punta de Vaca: - 2°

Puente del Inca: - 6°

Las Cuevas: - 7° El jueves, en tanto, se espera una jornada algo nublada en alta montaña, pero con estabilidad. Una condición que también se mantendría durante el día viernes.

Las autoridades solicitan circular con precaución y corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a iniciar viaje hacia Chile.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: