Cómo está el paso a Chile en el inicio de la semana

El paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.

En el inicio de la semana, no se registran demoras de importancia en Los Libertadores (Chile) ni en Horcones (Argentina).

Te puede interesar Cómo está el paso a Chile en la previa del fin de semana

Por su parte, el pronóstico anticipa una jornada estable en alta montaña con cielo despejado. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 7°

Punta de Vaca: 3°

Puente del Inca: - 1°

Las Cuevas: - 2° Las autoridades recomiendan planificar el viaje y previo a iniciar el recorrido hacia Chile, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes. La información está disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso se frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: