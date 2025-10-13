Cómo está el paso a Chile tras el fin de semana largo

El corredor internacional se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Luego del fin de semana largo, en el que cruzaron cerca de 10.000 personas, este lunes no se registran demoras en la atención a vehículos.

El pronóstico de Contingencias Climáticas señala un jornada poco nubosa en cordillera. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 3°

Punta de Vaca: - 4°

Puente del Inca: - 6°

Las Cuevas: - 7° Las autoridades solicitan circular con precaución y previo a iniciar viaje hacia Chile, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: