Paso a Chile: cómo se encuentra la frontera internacional

El paso a Chile está habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Para este jueves el pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa estabilidad en alta montaña, dentro de una jornada con poca nubosidad. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 3°

Punta de Vaca: - 2°

Puente del Inca: - 6°

Las Cuevas: - 7° Por su parte, la estabilidad se mantendría durante el viernes cuando, se prevé un día poco nuboso en cordillera.

Las autoridades solicitan circular con precaución y previo a iniciar viaje hacia Chile, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: