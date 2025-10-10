Paso a Chile colapsado: se colaron en la fila y casi terminan a las piñas

La escapada de fin de semana largo se transformó en una pesadilla para algunas personas que decidieron descansar unos días en Chile.

La acalorada discusión se produjo porque un conductor se adelantó en la fila

Según la información oficial brindada por el complejo Los Libertadores hay 6 horas de demora para cruzar desde Mendoza a Chile. En total, hay 12 cabinas habilitadas: 7 destinadas a la atención de autos y 5 para colectivos.

Las largas demoras generan malestar y eso lleva a que muchos conductores se impacienten e intenten "colarse" en la fila. Es lo que ocurrió esta tarde cerca del complejo Los Libertadores. El conductor de una camioneta negra intentó adelantarse y otros conductores fueron a increparlo por su actitud. La acalorada discusión casi termina en un intercambio de golpes. "Se coló y casi atropella a una viajera que estaba estirando las piernas", contó una chica que fue testigo de lo ocurrido.

Tras la fuerte discusión, los conductores indignados golpearon el vehículo del "colado" y lo increparon para que vuelva a su lugar en la fila.

Ya cruzaron 5 mil personas Por el fin de semana largo ya cruzaron a Chile 5.035 personas y 37 colectivos, según los datos de movimientos de personas de la coordinación argentina en el Sistema Integrado Cristo Redentor.