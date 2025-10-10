Paso a Chile: de cuánto son las demoras para cruzar este fin de semana largo

El paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

En el inicio del fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, hay dos horas de demora para cruzar a Chile por Los Libertadores. En Horcones, por su parte, hay 10 minutos de espera.

WhatsApp Image 2025-10-10 at 06.30.39 Así está el paso a Chile en el inicio del fin de semana largo. Osvaldo Valle Para este viernes, el pronóstico de Contingencias Climáticas señala estabilidad hasta horas de la noche, cuando se espera que desmejoren las condiciones climáticas en alta montaña. Las temperaturas a primera hora de la mañana son las siguientes:

Uspallata: 6°

Punta de Vaca: - 1°

Puente del Inca: - 4°

Las Cuevas: - 5° En tanto, para el sábado se esperan nevadas en cordillera, mientras que para el domingo se anticipa una jornada con poca nubosidad.

Para evitar inconvenientes, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a iniciar viaje hacia Chile.