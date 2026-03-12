Paso a Chile: estado actual y pronóstico para los próximos días

El paso a Chile está habilitado en ambos sentidos de circulación. Cuál es el pronóstico en alta montaña.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.

De acuerdo al pronóstico, se espera una jornada estable en alta montaña, con cielo despejado durante toda la jornada. A primera hora de la mañana, se registran las siguientes temperaturas:

Uspallata: 8°

Punta de Vaca: 4°

Puente del Inca: 0°

Las Cuevas: - 1° La estabilidad se extendería durante el viernes, día en el que se espera cielo despejado en cordillera.

Las autoridades recomiendan planificar el viaje y previo a iniciar el recorrido hacia Chile, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes. La información está disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso se frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: